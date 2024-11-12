В омской «Зеленой реке» появился домашний интернет МТС

Posted 12 ноября, 04:20
Published 12 ноября, 04:20
Modified 12 ноября, 04:22
Updated 12 ноября, 04:22
Жилой квартал «Зеленая река», который строят сейчас в Кировском округе Омска, продолжают подключать к современным системам связи. На днях сразу в трех многоквартирных домах этого ЖК была запущена сеть домашнего интернета. В МТС рассказали, что это только начало: в перспективе современные цифровые услуги и сервисы будут доступны по всей «Зеленой реке».
«В последние годы мы активно развиваем фиксированную сеть связи именно в новых районах, открывая омичам доступ к современным цифровым услугам и сервисам, которые входят в нашу экосистему. ЖК „Зеленая река“ — новый микрорайон с развитой инфраструктурой, которая будет включать в себя подземные паркинги и дворовые зоны, детские и спортивные площадки. Разумеется, и цифровая инфраструктура также играет важную роль, поэтому мы продолжим инвестировать в развитие фиксированной сети во всех корпусах нового ЖК», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
До этого к МТС подключались и другие новые жилые микрорайоны Омска. В их числе «Серебряный берег», «Академический», «Старгород».