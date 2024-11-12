В омской «Зеленой реке» появился домашний интернет МТС

«В последние годы мы активно развиваем фиксированную сеть связи именно в новых районах, открывая омичам доступ к современным цифровым услугам и сервисам, которые входят в нашу экосистему. ЖК „Зеленая река“ — новый микрорайон с развитой инфраструктурой, которая будет включать в себя подземные паркинги и дворовые зоны, детские и спортивные площадки. Разумеется, и цифровая инфраструктура также играет важную роль, поэтому мы продолжим инвестировать в развитие фиксированной сети во всех корпусах нового ЖК», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.