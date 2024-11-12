В Омске решили возродить 8-й троллейбусный маршрут

Posted 12 ноября, 04:50
Published 12 ноября, 04:50
Modified 12 ноября, 04:52
Updated 12 ноября, 04:52
На этой неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки — отчет администрации о создании новых троллейбусных маршрутов в 2025 году. Из доклада, копия которого есть в распоряжении Города55, следует, что в Омске снова появится троллейбус-"восьмерка», который будет курсировать между «Ермаком» в Нефтяниках и улицей Гашека на Московке.
«На маршруте планируется организовать работу 14 троллейбусов с интервалом движения в часы пик 12 минут», — уточняется в докладе.
Открытие маршрута стало возможным благодаря высвобождению троллейбусов на других участках: из-за ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ 67-й маршрут на время закрывается.
Кроме того, в докладе уточняется, что в 2025 году начнут работу троллейбусные маршруты №5 («Юбилейный» — «МЕГА») и №7 (железнодорожный вокзал — «Зеленая река»). По окончании ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ появится маршрут №10, «МЕГА» — завод имени Попова. Произойдет это ориентировочно уже в 2026 году.