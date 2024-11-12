В Омске решили возродить 8-й троллейбусный маршрут

На этой неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки — отчет администрации о создании новых троллейбусных маршрутов в 2025 году. Из доклада, копия которого есть в распоряжении Города55, следует, что в Омске снова появится троллейбус-"восьмерка», который будет курсировать между «Ермаком» в Нефтяниках и улицей Гашека на Московке.