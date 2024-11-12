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Posted 12 ноября, 04:50

Published 12 ноября, 04:50

Modified 12 ноября, 04:52

Updated 12 ноября, 04:52

В Омске запланировали возрождение 8-го троллейбусного маршрута

В Омске решили возродить 8-й троллейбусный маршрут

12 ноября 2024, 04:50
Фото: gorod55.ru.

В Омске запланировали возрождение 8-го троллейбусного маршрута

«Восьмерка» будет ходить с Московки в Нефтяники.

На этой неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки — отчет администрации о создании новых троллейбусных маршрутов в 2025 году. Из доклада, копия которого есть в распоряжении Города55, следует, что в Омске снова появится троллейбус-"восьмерка», который будет курсировать между «Ермаком» в Нефтяниках и улицей Гашека на Московке.

«На маршруте планируется организовать работу 14 троллейбусов с интервалом движения в часы пик 12 минут», — уточняется в докладе.

Открытие маршрута стало возможным благодаря высвобождению троллейбусов на других участках: из-за ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ 67-й маршрут на время закрывается.

Кроме того, в докладе уточняется, что в 2025 году начнут работу троллейбусные маршруты №5 («Юбилейный» — «МЕГА») и №7 (железнодорожный вокзал — «Зеленая река»). По окончании ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ появится маршрут №10, «МЕГА» — завод имени Попова. Произойдет это ориентировочно уже в 2026 году.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Троллейбусы#Горсовет
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