Поездка с ветерком. В Омске у автобуса с пассажирами внезапно выпало стекло

Другие подробности инцидента не уточняются. Напомним, что в Омске задумались о возрождении троллейбусного маршрута №8. Он связывает Московку с Нефтяниками. Троллейбусы, которые хотят пустить по этому маршруту, освободятся после того, как отменят маршрут №67.