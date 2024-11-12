Поездка с ветерком. В Омске у автобуса с пассажирами внезапно выпало стекло

Posted 12 ноября, 05:29
Published 12 ноября, 05:29
Modified 12 ноября, 05:31
Updated 12 ноября, 05:31
В Омске пассажирам автобуса, следующего по маршруту №14 (поселок Мелиораторов — поселок Николаевка), пришлось померзнуть во время поездки. Как следует из видео, которое появилось в паблике «Инцидент Омск» у транспорта выпало стекло.
В мэрии уже отреагировали на сообщение и заявили, что никто из пассажиров не пострадал.
«По данному факту в предприятии проводится проверка», — добавили в городской администрации.
Другие подробности инцидента не уточняются. Напомним, что в Омске задумались о возрождении троллейбусного маршрута №8. Он связывает Московку с Нефтяниками. Троллейбусы, которые хотят пустить по этому маршруту, освободятся после того, как отменят маршрут №67.