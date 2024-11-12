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Posted 12 ноября, 05:29

Published 12 ноября, 05:29

Modified 12 ноября, 05:31

Updated 12 ноября, 05:31

В Омске полный пассажиров автобус остался внезапно без стекла

Поездка с ветерком. В Омске у автобуса с пассажирами внезапно выпало стекло

12 ноября 2024, 05:29
Фото: 1MI.

В Омске полный пассажиров автобус остался внезапно без стекла

Об инциденте в соцсетях рассказала омичка. В мэрии заверили, что никто из пассажиров не пострадал.

В Омске пассажирам автобуса, следующего по маршруту №14 (поселок Мелиораторов — поселок Николаевка), пришлось померзнуть во время поездки. Как следует из видео, которое появилось в паблике «Инцидент Омск» у транспорта выпало стекло.

В мэрии уже отреагировали на сообщение и заявили, что никто из пассажиров не пострадал.

«По данному факту в предприятии проводится проверка», — добавили в городской администрации.
Фото: Скриншот паблика ВКонтакте «Инцидент Омск»

Другие подробности инцидента не уточняются. Напомним, что в Омске задумались о возрождении троллейбусного маршрута №8. Он связывает Московку с Нефтяниками. Троллейбусы, которые хотят пустить по этому маршруту, освободятся после того, как отменят маршрут №67.

В Омске решили возродить 8-й троллейбусный маршрут
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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Автобус#Жалобы#Маршруты#Новости
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