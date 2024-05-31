В Омске откроется первый в России филиал зарубежного вуза

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В Омске появится филиал Казахстанского национального университета им. аль-Фараби. Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 31 мая, для его заключения в Омск приехали замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев.
«На протяжении многих лет Казахстан остается одним из основных партнеров Омской области. Мы очень дорожим сотрудничеством в гуманитарной сфере и особенно теми связями, которые установились между нашими университетами и подкреплены совместными проектами», — подчеркнул губернатор Виталий Хоценко.
Этот филиал станет первым филиалом казахстанского университета в России. Отмечается, что он откроется на базе ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Кроме того, КазНУ продолжает сотрудничество с ОмГТУ.