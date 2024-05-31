В Омске откроется первый в России филиал зарубежного вуза

В Омске появится филиал Казахстанского национального университета им. аль-Фараби. Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 31 мая, для его заключения в Омск приехали замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев.