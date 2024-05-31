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В Омске откроется филиал Казахстанского национального университета

В Омске откроется первый в России филиал зарубежного вуза

31 мая 2024, 10:17
Фото: Соцсети Виталия Хоценко

В Омске откроется филиал Казахстанского национального университета

Филиал Казахстанского национального университета им. аль-Фараби откроется на базе ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

В Омске появится филиал Казахстанского национального университета им. аль-Фараби. Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 31 мая, для его заключения в Омск приехали замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев.

«На протяжении многих лет Казахстан остается одним из основных партнеров Омской области. Мы очень дорожим сотрудничеством в гуманитарной сфере и особенно теми связями, которые установились между нашими университетами и подкреплены совместными проектами», — подчеркнул губернатор Виталий Хоценко.

Этот филиал станет первым филиалом казахстанского университета в России. Отмечается, что он откроется на базе ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Кроме того, КазНУ продолжает сотрудничество с ОмГТУ.

С этого года в омских вузах «целевикам» ежемесячно будут выплачивать 10 тысяч рублей
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Университет#Вуз#Новости#ОмГУ#Ректор ВУЗа#Вузы#Университеты
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