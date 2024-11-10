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Posted 10 ноября, 11:31

Published 10 ноября, 11:31

Modified 10 ноября, 11:33

Updated 10 ноября, 11:33

«Их друг-квадробер». В Омске дети «выгуливали» гуся

«Их друг-квадробер». В Омске дети «выгуливали» гуся

10 ноября 2024, 11:31
Фото: 1MI.
Такую картину запечатлели в одном из дворов Левобережья.

В Омске заметили детей, бегающих с гусем. Видео происходящего на бульваре Зеленом появилось в паблике «Омск Live» соцсети «ВКонтакте».

«Ничего необычного. Просто дети выгуливают гуся», — написал автор.
Фото: Омск Live

Вероятно, эта птица — чей-то домашний питомец, ведь между ее крыльев виднеется что-то напоминающее шлейку для поводка. Пост вызвал бурю эмоцией у омичей. Публикуем забавные комментарии горожан.

«А потом он в духовку на нг пойдет»;
«Это их друг-квадробер»;
» У меня тоже жил гусь я его выгуливал. Он преданнее собаки»;
«На новый год откармливали»;
«Дети ближе к природе, это же хорошо».

Напомним, что это не единственный случай, когда на улицах Омска замечали необычного зверя. Так, в октябре жители города обнаружили зайца на улице Ленина.

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#Ольга Скворцова#Видео#Омск#Новый год#Социальные сети#Дети#Природа#Птицы#Улицы#Комментарии#Заяц
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