«Их друг-квадробер». В Омске дети «выгуливали» гуся

Posted 10 ноября, 11:31
Published 10 ноября, 11:31
Modified 10 ноября, 11:33
Updated 10 ноября, 11:33
В Омске заметили детей, бегающих с гусем. Видео происходящего на бульваре Зеленом появилось в паблике «Омск Live» соцсети «ВКонтакте».
«Ничего необычного. Просто дети выгуливают гуся», — написал автор.
Вероятно, эта птица — чей-то домашний питомец, ведь между ее крыльев виднеется что-то напоминающее шлейку для поводка. Пост вызвал бурю эмоцией у омичей. Публикуем забавные комментарии горожан.
«А потом он в духовку на нг пойдет»;
«Это их друг-квадробер»;
» У меня тоже жил гусь я его выгуливал. Он преданнее собаки»;
«На новый год откармливали»;
«Дети ближе к природе, это же хорошо».
Напомним, что это не единственный случай, когда на улицах Омска замечали необычного зверя. Так, в октябре жители города обнаружили зайца на улице Ленина.