Не знала про квадроберство: омичка с «сыном на поводке» рассказала, как все было

Ролик сняли на улице Пригородной. В комментариях большинство пользователей соцсетей были возмущены поступком женщины. Многие посчитали, что ребенок «полностью вжился в квадроберскую жизнь». Однако нашлись и те, кто не увидел в играх малыша ничего плохого.