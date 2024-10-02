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Posted 2 октября, 06:15

Published 2 октября, 06:15

Modified 2 октября, 06:17

Updated 2 октября, 06:17

Иллюстрация

Не знала про квадроберство: омичка с «сыном на поводке» рассказала, как все было

2 октября 2024, 06:15
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичка с «ребенком на поводке» рассказала, как все было на самом деле

По словам девушки, четырехлетний ребенок таким образом познает мир. Мальчик гулял на площадке без поводка.

В социальных сетях распространилось видео, на котором омичка якобы выгуливает своего сына на поводке. Комментаторы связали ситуацию с нашумевшим увлечением квадроберством. Город55 отыскал героиню видеоролика и узнал ее мнение.

«До вчерашнего дня я не знала, что такое квадроберство. Ребенку четыре года, у него сюжетно-ролевая игра. Он даже сам еще не знает, что это такое. Он познает мир. Нужно изучать детскую психику и психические процессы. Он любит собак, смотрит „Щенячий патруль“. Это просто игра. На поводке его никто не выгуливал. У нас дома собака живет. В детских садах переодеваются в зайчиков. Что тоже теперь запрещать надо?» — рассказала Яна Золотарева корреспонденту Города55.
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Скриншот. Фото: Инцидент Омск

Девушка планирует подать заявление в полицию и привлечь к ответственности людей, распространивших видео.

«Я с юристом на связи. Со мной уже связались те, кто сняли видео. Они своим друзьям это видео отправили, и потом уже распространилось. Соседи мне сегодня звонили уже, принесли извинения. Но я это просто так не оставлю. Сейчас мы ищем именно авторов, которые выложили ролик», — добавила Яна.

Ролик сняли на улице Пригородной. В комментариях большинство пользователей соцсетей были возмущены поступком женщины. Многие посчитали, что ребенок «полностью вжился в квадроберскую жизнь». Однако нашлись и те, кто не увидел в играх малыша ничего плохого.

«Вжился в квадроберскую жизнь». В Омске женщина выгуливала ребенка на поводке
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#Евгений Игишев#Общество#Видео#Омск#Социальные сети#Дети#Психология#Игры#Извинения#Юрист
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