Не знала про квадроберство: омичка с «сыном на поводке» рассказала, как все было

Posted 2 октября, 06:15
Published 2 октября, 06:15
Modified 2 октября, 06:17
Updated 2 октября, 06:17
В социальных сетях распространилось видео, на котором омичка якобы выгуливает своего сына на поводке. Комментаторы связали ситуацию с нашумевшим увлечением квадроберством. Город55 отыскал героиню видеоролика и узнал ее мнение.
«До вчерашнего дня я не знала, что такое квадроберство. Ребенку четыре года, у него сюжетно-ролевая игра. Он даже сам еще не знает, что это такое. Он познает мир. Нужно изучать детскую психику и психические процессы. Он любит собак, смотрит „Щенячий патруль“. Это просто игра. На поводке его никто не выгуливал. У нас дома собака живет. В детских садах переодеваются в зайчиков. Что тоже теперь запрещать надо?» — рассказала Яна Золотарева корреспонденту Города55.
Девушка планирует подать заявление в полицию и привлечь к ответственности людей, распространивших видео.
«Я с юристом на связи. Со мной уже связались те, кто сняли видео. Они своим друзьям это видео отправили, и потом уже распространилось. Соседи мне сегодня звонили уже, принесли извинения. Но я это просто так не оставлю. Сейчас мы ищем именно авторов, которые выложили ролик», — добавила Яна.
Ролик сняли на улице Пригородной. В комментариях большинство пользователей соцсетей были возмущены поступком женщины. Многие посчитали, что ребенок «полностью вжился в квадроберскую жизнь». Однако нашлись и те, кто не увидел в играх малыша ничего плохого.
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