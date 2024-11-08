«Сказали, что полноватый». В Омске мальчик получил компрессионные переломы в садике

Ранее мы писали, что в Омской области пропажа 82-летнего пенсионера переросла в уголовное дело. О местонахождении пропавшего мужчины ничего неизвестно с 17 августа. В тот день он отправился с остановки общественного транспорта на дачу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.