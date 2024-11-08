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Posted 8 ноября, 13:00

Published 8 ноября, 13:00

Modified 8 ноября, 13:00

Updated 8 ноября, 13:00

В Омске мальчик получил компрессионные переломы позвонков в детском саду

«Сказали, что полноватый». В Омске мальчик получил компрессионные переломы в садике

8 ноября 2024, 13:00
Фото: 1MI.

В Омске мальчик получил компрессионные переломы позвонков в детском саду

По словам его матери, свидетели «переложили» вину на якобы лишний вес ребенка.

В редакцию Города55 обратилась омичка, сообщив, что летом прошлого года ее сын получил в детском саду компрессионные переломы шести позвонков. Женщина уверяет, что это произошло из-за халатности воспитателей и отсутствия базовых норм техники безопасности на участке.

«Мой ребенок из-за ненадлежащего досмотра воспитателем за детьми, находясь на участке детского сада, упал с металлической конструкции. В результате несчастного случая он получил компрессионный перелом шести позвонков», — рассказала омичка.

Однако уголовное дело так и не завели из-за затягивания процессуальных действий следствием, считает женщина. А недавно она получила постановление от следственного комитета о прекращении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. В документе описаны показания свидетелей.

«Из них следует, что ребенок упал с металлической конструкции не в результате отсутствия должной осмотрительности работников сада, а в связи с тем, что является полноватым, в связи с чем якобы у ребенка имеются сложности с координацией движений. Аналогичные показания дала и воспитатель, которая находилась на участке в момент получения травмы ребенком. Кроме этого, следователем допрошен ребенок шести лет, находившийся на той же площадке в момент несчастного случая, показания которого, очевидно, брать во внимание абсурдно», — добавила омичка.

По словам матери пострадавшего ребенка, мальчик занимался спортом, танцами и вел активный образ жизни, а его вес соответствовал росту. Она добавила, что за год в саду произошли еще два несчастных случая. Дети упали с той же конструкции, получив компрессионные переломы и сотрясения головного мозга.

Город55 обратился за комментарием в СУ СКР по Омской области.

«С жалобой на постановление о прекращении уголовного дела мама мальчика в следственное управление не обращалась. По поручению руководителя следственного управления законность вынесенного решения о прекращении уголовного дела будет проверена в аппарате следственного управления», — сообщила старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Ранее мы писали, что в Омской области пропажа 82-летнего пенсионера переросла в уголовное дело. О местонахождении пропавшего мужчины ничего неизвестно с 17 августа. В тот день он отправился с остановки общественного транспорта на дачу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#Омск#Травма#Уголовное дело#Детский сад#Несчастный случай#Жалоба#Следствие#СКР#Безопасность детей
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