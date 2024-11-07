До 10 лет тюрьмы. Омич предстанет перед судом за нападение на сотрудника эконадзора

Инцидент произошел на территории СНТ «Горняк», где сотрудники частного предпринимателя, занимаясь погрузкой строительных материалов, не соблюли экологические нормы, оставив отходы в не предназначенном для этого месте. Сотрудник минприроды заметил правонарушение и попытался зафиксировать его на видеокамеру. Работники компании попытались воспрепятствовать его действиям. Один из них, водитель грузовика, который разгружал отходы, применил физическую силу, забрал камеру и причинил специалисту травму средней степени тяжести.