До 10 лет тюрьмы. Омич предстанет перед судом за нападение на сотрудника эконадзора

Posted 7 ноября, 08:39
Published 7 ноября, 08:39
Modified 7 ноября, 08:59
Updated 7 ноября, 08:59
В Омске завершено расследование уголовного дела связанное с нападением на специалиста экологического надзора. Обвиняемым по делу стал 25-летний местный житель. 29 мая он напал на сотрудника минприроды Омской области, выполнявшего свои служебные обязанности.
Инцидент произошел на территории СНТ «Горняк», где сотрудники частного предпринимателя, занимаясь погрузкой строительных материалов, не соблюли экологические нормы, оставив отходы в не предназначенном для этого месте. Сотрудник минприроды заметил правонарушение и попытался зафиксировать его на видеокамеру. Работники компании попытались воспрепятствовать его действиям. Один из них, водитель грузовика, который разгружал отходы, применил физическую силу, забрал камеру и причинил специалисту травму средней степени тяжести.
Несмотря на собранные доказательства, обвиняемый не признал своей вины и не компенсировал моральный ущерб пострадавшему. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Напомним, что в августе 2023 года у многоэтажного дома на 3-й Енисейской произошел обвал грунта и асфальта на парковке. Спустя почти 1,5 года суд обязал застройщика, компанию «Сибирский строитель», установить новую подпорную стенку у дома.