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Posted 7 ноября, 08:39

Published 7 ноября, 08:39

Modified 7 ноября, 08:59

Updated 7 ноября, 08:59

Омичу грозит серьезный срок за нападение на сотрудника минприроды

До 10 лет тюрьмы. Омич предстанет перед судом за нападение на сотрудника эконадзора

7 ноября 2024, 08:39
Фото: 1MI.

Омичу грозит серьезный срок за нападение на сотрудника минприроды

Сотрудник минприроды Омской области стал жертвой насилия, когда пытался зафиксировать нарушение экологических норм. Прокуратура направила дело в суд для дальнейшего рассмотрения.

В Омске завершено расследование уголовного дела связанное с нападением на специалиста экологического надзора. Обвиняемым по делу стал 25-летний местный житель. 29 мая он напал на сотрудника минприроды Омской области, выполнявшего свои служебные обязанности.

Фото: Прокуратура Омской области

Инцидент произошел на территории СНТ «Горняк», где сотрудники частного предпринимателя, занимаясь погрузкой строительных материалов, не соблюли экологические нормы, оставив отходы в не предназначенном для этого месте. Сотрудник минприроды заметил правонарушение и попытался зафиксировать его на видеокамеру. Работники компании попытались воспрепятствовать его действиям. Один из них, водитель грузовика, который разгружал отходы, применил физическую силу, забрал камеру и причинил специалисту травму средней степени тяжести.

Несмотря на собранные доказательства, обвиняемый не признал своей вины и не компенсировал моральный ущерб пострадавшему. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, что в августе 2023 года у многоэтажного дома на 3-й Енисейской произошел обвал грунта и асфальта на парковке. Спустя почти 1,5 года суд обязал застройщика, компанию «Сибирский строитель», установить новую подпорную стенку у дома.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Суд#Травма#Уголовное дело#Нападение#Новости#Лишение свободы#Эколог
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