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Posted 8 ноября, 14:00

Published 8 ноября, 14:00

Modified 8 ноября, 14:00

Updated 8 ноября, 14:00

Главные события дня

Бешеные белки, сосны под угрозой, невероятные имена. Омск в пятницу

8 ноября 2024, 14:00
Фото: gorod55.ru. Главные события дня
Главные события дня — в материале Города55.

Новость №1. Белки в парках не всегда безопасны.

Милые животные иногда таят в себе серьезную опасность. В Роспотребнадзоре сообщили, что уже больше 100 человек пострадали от белок. Животные кусают, царапают и слюнявят омичей. Это опасно тем, что белки переносят бешенство.

Угроза с деревьев: в Омске белки покусали почти 150 человек
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Новость №2. Лес под ударом — омичи недовольны.

В лесу у поселка Дачный под Омском хотят вырубить реликтовые сосны — такое мнение сложилось у местных жителей. На деревьях, которым около 160 лет, появились зарубки, которыми якобы обозначили «приговоренные» растения. В минприроды пообещали разобраться, но омичи переживают, что деревья вырубят раньше.

Сосны под угрозой: омичи борются за спасение реликтовых деревьев
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Новость №3. Как называют новорожденных омичей.

Омичи стараются выделить своих детей еще в роддоме, поэтому называют их самыми невероятными именами. Самыми популярными именами остаются Михаил для мальчиков и София — для девочек. А список самых необычных имен можно найти по ссылке ниже.

Кто во что горазд: названы самые странные детские имена у новорожденных омичей
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#Ольга Акамова#Омск#Омская область#Новости
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