Бешеные белки, сосны под угрозой, невероятные имена. Омск в пятницу

Posted 8 ноября, 14:00
Published 8 ноября, 14:00
Modified 8 ноября, 14:00
Updated 8 ноября, 14:00
Милые животные иногда таят в себе серьезную опасность. В Роспотребнадзоре сообщили, что уже больше 100 человек пострадали от белок. Животные кусают, царапают и слюнявят омичей. Это опасно тем, что белки переносят бешенство.
В лесу у поселка Дачный под Омском хотят вырубить реликтовые сосны — такое мнение сложилось у местных жителей. На деревьях, которым около 160 лет, появились зарубки, которыми якобы обозначили «приговоренные» растения. В минприроды пообещали разобраться, но омичи переживают, что деревья вырубят раньше.
Омичи стараются выделить своих детей еще в роддоме, поэтому называют их самыми невероятными именами. Самыми популярными именами остаются Михаил для мальчиков и София — для девочек. А список самых необычных имен можно найти по ссылке ниже.