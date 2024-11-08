Угроза с деревьев: в Омске белки покусали почти 150 человек

Posted 8 ноября, 10:13
Published 8 ноября, 10:13
Modified 8 ноября, 10:15
Updated 8 ноября, 10:15
В Омской области сохраняется серьезная угроза распространения бешенства среди животных, что вызывает настороженность как у специалистов, так и у местных жителей. По данным, собранным за первые девять месяцев 2024 года, в регионе зарегистрировано 3757 случаев укусов, оцарапываний и ослюнений, причиненных животными. Это тревожная цифра, особенно учитывая, что 253 из этих инцидентов произошли с участием диких животных. В Омске зафиксировано 211 таких случаев и около 70% из них связаны с укусами белок, что затронуло примерно 147 человек.
Лабораторные исследования, проведенные в текущем году, подтвердили наличие бешенства у 17 животных в 11 муниципальных районах области. Основными носителями вируса являются лисы и кошки, которые составляют по 29% от общего числа зарегистрированных случаев. Собакам принадлежит 24% случаев, енотовидным собакам — 12%, а остальные животные составляют 6%. В результате этого установили, что 41 человек оказался под угрозой заражения вирусом бешенства.
Стоит отметить, что все теплокровные животные могут стать жертвами бешенства. Симптомы у животных могут проявляться по-разному. При буйной форме заболевания наблюдаются повышенная возбудимость, обильное слюнотечение, водобоязнь и агрессивное поведение.
Напомним, что ранее яванская макака по имени Жора создавала неудобства для соседей своим шумным и агрессивным поведением. В итоге, сотрудники частного зоопарка «Вилла» предложили взять на себя заботу о питомце, чтобы решить проблему.