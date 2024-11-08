Угроза с деревьев: в Омске белки покусали почти 150 человек

В Омской области сохраняется серьезная угроза распространения бешенства среди животных, что вызывает настороженность как у специалистов, так и у местных жителей. По данным, собранным за первые девять месяцев 2024 года, в регионе зарегистрировано 3757 случаев укусов, оцарапываний и ослюнений, причиненных животными. Это тревожная цифра, особенно учитывая, что 253 из этих инцидентов произошли с участием диких животных. В Омске зафиксировано 211 таких случаев и около 70% из них связаны с укусами белок, что затронуло примерно 147 человек.