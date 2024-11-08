Кто во что горазд: названы самые странные детские имена у новорожденных омичей

Posted 8 ноября, 11:45
Published 8 ноября, 11:45
Modified 8 ноября, 11:45
Updated 8 ноября, 11:45
В октябре родители из Омской области снова придумывали необычные имена для своих детей. Согласно актуальным данным ЗАГСа, новорожденные мальчики получили имена Ёсин (это эпитет Пророка Мухаммада), Абдусалим, Алидар, Асанали и Штефан. У девочек, кстати, можно встретить более привычные, хоть и редкие имена. Их называли Ксенья, Демьяна, Илина, Герда и Аруна.
Много в регионе находится родителей, называющих детей «модными» именами. У мальчиков топ-5 популярных имен — это Михаил, Артем, Александр, Максим и Тимофей. А девочек предпочитают называть Софиями, Аннами, Евами, Мариями и Варварами.
Напомним, что в регионе смертность продолжает преобладать над рождаемостью. За 8 месяцев в Омской области появилось на свет только 9616 человек, в то время как умерло 16 522 человек. А вот количество браков оказалось выше числа разводов.