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Posted 8 ноября, 11:45

Published 8 ноября, 11:45

Modified 8 ноября, 11:45

Updated 8 ноября, 11:45

Популярные имена, напротив, почти не меняются

Кто во что горазд: названы самые странные детские имена у новорожденных омичей

8 ноября 2024, 11:45
Фото: 1MI. Популярные имена, напротив, почти не меняются

В Омской области родилась девочка по имени Герда

Омичи часто стараются всячески выделить своего ребенка, придумывая для него редкое имя. О самых необычных и популярных именах — рассказываем в материале.

В октябре родители из Омской области снова придумывали необычные имена для своих детей. Согласно актуальным данным ЗАГСа, новорожденные мальчики получили имена Ёсин (это эпитет Пророка Мухаммада), Абдусалим, Алидар, Асанали и Штефан. У девочек, кстати, можно встретить более привычные, хоть и редкие имена. Их называли Ксенья, Демьяна, Илина, Герда и Аруна.

Редкие имена у новорожденных Омской областиРедкие имена у новорожденных Омской области
Редкие имена у новорожденных Омской области. Фото: Портал ЗАГС

Много в регионе находится родителей, называющих детей «модными» именами. У мальчиков топ-5 популярных имен — это Михаил, Артем, Александр, Максим и Тимофей. А девочек предпочитают называть Софиями, Аннами, Евами, Мариями и Варварами.

Самые часто встречаемые именаСамые часто встречаемые имена
Самые часто встречаемые имена. Фото: Портал ЗАГС

Напомним, что в регионе смертность продолжает преобладать над рождаемостью. За 8 месяцев в Омской области появилось на свет только 9616 человек, в то время как умерло 16 522 человек. А вот количество браков оказалось выше числа разводов.

Девочки пока преобладают. В Омской области в октябре родилось 1074 ребенка
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Дети#Новорожденный#Новости#ЗАГС#Имена#Редкие имена#Необычные имена#Популярные имена
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