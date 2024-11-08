Сосны под угрозой: омичи борются за спасение реликтовых деревьев

Posted 8 ноября, 07:38
Published 8 ноября, 07:38
Modified 8 ноября, 09:41
Updated 8 ноября, 09:41
В социальных сетях появилась тревожная запись, призывающая к участию всех, кто неравнодушен к природе. Речь идет о реликтовых соснах, растущих в лесу около поселка Дачный. Эти деревья, по оценкам, могут быть старше 160 лет, что делает их современниками эпохи отмены крепостного права. Однако, несмотря на их историческую ценность, сосны находятся под угрозой вырубки. На многих из них появились метки топором, что вызывает опасения у местных жителей.
Автор публикации считает, что эти деревья заслуживают статуса памятника природы местного значения. В отличие от разрушившейся ивы у Водоканала, сосны выглядят здоровыми и крепкими. Возможно, именно из их семян были посажены ближайшие сосновые леса.
«На самое большое поднимались при помощи альпинистского снаряжения, не повреждая дерево, на высоту 7-и этажного дома», — комментирует мужчина.
По словам омича, министерство природных ресурсов Омской области ответило, что вырубка деревьев законна и в них нет ничего особенного. Это заявление вызвало недоумение у местных жителей. В комментариях они отмечают, что такие деревья являются неотъемлемой частью природного наследия региона.
«Чтобы разобраться в ситуации, просим приложить наш ответ вам на обращение. По информации специалистов минприроды, подобное обращение в наш адрес не поступало, и информацию, изложенную в вашей публикации, мы не предоставляли», — пишет минприроды Омской области.
В ответ автор публикации признал, что его обращение было неофициальным и сделано через знакомых. Он выразил опасение, что пока официальные письма будут рассматриваться, деревья могут быть уже спилены.
Напомним, что в Омске планируется строительство нового лечебного корпуса на 120 мест с поликлиникой на 900 посещений в смену рядом с онкодиспансером. Для этого выделят два участка и срубят 101 дерево и 13 кустарников. Разрешение на снос зелёных насаждений уже получено от соответствующей комиссии.