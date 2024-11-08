Сосны под угрозой: омичи борются за спасение реликтовых деревьев

В социальных сетях появилась тревожная запись, призывающая к участию всех, кто неравнодушен к природе. Речь идет о реликтовых соснах, растущих в лесу около поселка Дачный. Эти деревья, по оценкам, могут быть старше 160 лет, что делает их современниками эпохи отмены крепостного права. Однако, несмотря на их историческую ценность, сосны находятся под угрозой вырубки. На многих из них появились метки топором, что вызывает опасения у местных жителей.