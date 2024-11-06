В «Капризе» Павловых сменился учредитель

Posted 6 ноября, 08:40
Published 6 ноября, 08:40
Modified 6 ноября, 08:42
Updated 6 ноября, 08:42
В обществе с ограниченной ответственностью «Каприз», прописанном в Омске на улице Волкова, изменилась структура собственности. 99% уставного капитала, принадлежавшие рекламному агентству «Медиа Холдинг Слово», перешли к Наталье Павловой, которая стала единственным учредителем.
«Каприз» специализируется на управлении собственной и арендованной недвижимостью, при этом в 2023 году он не вел никакой финансовой деятельности. Неделю назад Город55 писал о том, что налоговики нашли в ЕГРЮЛ недостоверные данные об этой компании, из-за чего она оказалась в группе риска.
Для Натальи Павловой «Каприз» стал вторым бизнес-активом. В октябре она стала бенефициаром компании «София», получив весь уставный капитал этой фирмы от Дмитрия Павлова. Последнему до сих пор принадлежит половина УК «Медиа Холдинга Слово».