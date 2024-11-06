В «Капризе» Павловых сменился учредитель

«Каприз» специализируется на управлении собственной и арендованной недвижимостью, при этом в 2023 году он не вел никакой финансовой деятельности. Неделю назад Город55 писал о том, что налоговики нашли в ЕГРЮЛ недостоверные данные об этой компании, из-за чего она оказалась в группе риска.