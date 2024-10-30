В «Капризе» Павловых нашли недостоверные данные

Специалисты из Налоговой службы внесли в единый государственный реестр юрлиц новую запись, касающуюся ООО «Каприз», зарегистрированного в Омске. Это запись о «недостоверности данных», а именно — об отсутствии компании по ее юридическому адресу, на улице Волкова. Такая запись означает, что юрлицо оказалось в «группе риска»: теоретически его могут исключить из ЕГРЮЛ, то есть ликвидировать.