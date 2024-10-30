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Posted 30 октября, 10:39

Published 30 октября, 10:39

Modified 30 октября, 10:41

Updated 30 октября, 10:41

Налоговики не нашли «Каприз» Павловых по его юридическому адресу

В «Капризе» Павловых нашли недостоверные данные

30 октября 2024, 10:39

Налоговики не нашли «Каприз» Павловых по его юридическому адресу

Теперь компания оказалась в «группе риска».

Специалисты из Налоговой службы внесли в единый государственный реестр юрлиц новую запись, касающуюся ООО «Каприз», зарегистрированного в Омске. Это запись о «недостоверности данных», а именно — об отсутствии компании по ее юридическому адресу, на улице Волкова. Такая запись означает, что юрлицо оказалось в «группе риска»: теоретически его могут исключить из ЕГРЮЛ, то есть ликвидировать.

«Каприз» специализируется на управлении собственной и арендованной недвижимостью, при этом в 2023 году он не вел никакой финансовой деятельности. Уставный капитал компании принадлежит рекламному агентству «Медиа Холдинг Слово» и Наталье Павловой в пропорции 99 к 1. Стоит отметить, что «Слово», в свою очередь, принадлежит известному омскому бизнесмену Дмитрию Павлову и Елене Акуловой (50 на 50).

Город55 писал 2 недели назад о том, что Дмитрий Павлов передал Наталье Павловой весь уставный капитал ООО «София».

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Дмитрий Павлов#Налоговая#Егрюл#Наталья Павлова
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