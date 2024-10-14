Дмитрий Павлов отказался от своей «Софии»

«София» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. В ее уставном капитале 10 тысяч рублей. Фирма была создана год назад Дмитрием Павловым — известным омским бизнесменом, депутатом Законодательного собрания Омской области. Наиболее значимые его активы — «Омские кабельные сети», медиахолдинг «Слово».