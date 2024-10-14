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Posted 14 октября, 04:59

Published 14 октября, 04:59

Modified 14 октября, 05:01

Updated 14 октября, 05:01

Омский бизнесмен Дмитрий Павлов отказался от фирмы «София»

Дмитрий Павлов отказался от своей «Софии»

14 октября 2024, 04:59
Фото: 1MI

Омский бизнесмен Дмитрий Павлов отказался от фирмы «София»

Весь уставный капитал компании перешел к Наталье Павловой.

В обществе с ограниченной ответственностью «София», зарегистрированном в Омске на улице Тютчева, изменилась структура собственности. Весь уставный капитал компании, принадлежавший прежде Дмитрию Павлову, перешел к Наталье Павловой, и она же стала генеральным директором.

«София» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. В ее уставном капитале 10 тысяч рублей. Фирма была создана год назад Дмитрием Павловым — известным омским бизнесменом, депутатом Законодательного собрания Омской области. Наиболее значимые его активы — «Омские кабельные сети», медиахолдинг «Слово».

Наталья Павлова владеет долями в компаниях «Би-3», «Каприз», «Кафе „Березка“», «Стройальянс», «Термальный оздоровительный комплекс», «Сибирский железобетон». «София» — первая фирма, в которой Павлова является единственным учредителем.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Дмитрий Павлов#Переход доли#Наталья Павлова
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