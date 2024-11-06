gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 09:33

Published 6 ноября, 09:33

Modified 6 ноября, 09:40

Updated 6 ноября, 09:40

Омский депимущества отсудил арендную плату за землю под «Галактикой»

Омский депимущества победил в судебной тяжбе из-за земли под «Галактикой»

6 ноября 2024, 09:33

Омский депимущества отсудил арендную плату за землю под «Галактикой»

Теперь компании Владимира Седельникова придется заплатить долг за аренду.

Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску департамента имущественных отношений к ООО «Пульсар». Предметом спора стала арендная плата за участок муниципальной земли с кадастровым номером 55:36:090301:0116, расположенный по адресу проспект Карла Маркса, 67а и арендованный еще в 2004 году компанией «Детский культурно-досуговый Центр». Именно на этом участке позже был построен кинотеатр «Галактика».

Компания-арендатор, уставный капитал которой принадлежит известному бизнесмену и депутату областного Законодательного собрания Владимиру Седельникову, в 2006 году была переименована в «Пульсар». Деньги за землю перечислялись исправно, но весной 2023 года образовался долг в 115 тысяч, который после начисления пени вырос до 159,1 тысяч рублей. Претензию арендатор не удовлетворил, и депимущества подал судебный иск.

Фото: roscadastres.com

В суде размер долга пересчитали: были учтены частичный пропуск срока исковой давности и установленный федеральным законодательством мораторий на возбуждение дел о банкротстве по инициативе кредиторов. В итоге суд постановил, что «Пульсар» должен выплатить муниципалитету 156,9 тысяч рублей.

В сентябре 2023 года Город55 писал о смене руководства в ООО «Галактика», зарегистрированном в здании кинотеатра: пост директора тогда заняла Екатерина Анкудинова.

В омском кинотеатре «Галактика» сменился директор
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Аренда земли#Новости#Депимущества#Галактика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика