Омский депимущества победил в судебной тяжбе из-за земли под «Галактикой»

Компания-арендатор, уставный капитал которой принадлежит известному бизнесмену и депутату областного Законодательного собрания Владимиру Седельникову, в 2006 году была переименована в «Пульсар». Деньги за землю перечислялись исправно, но весной 2023 года образовался долг в 115 тысяч, который после начисления пени вырос до 159,1 тысяч рублей. Претензию арендатор не удовлетворил, и депимущества подал судебный иск.