Омский депимущества победил в судебной тяжбе из-за земли под «Галактикой»

Posted 6 ноября, 09:33
Published 6 ноября, 09:33
Modified 6 ноября, 09:40
Updated 6 ноября, 09:40
Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску департамента имущественных отношений к ООО «Пульсар». Предметом спора стала арендная плата за участок муниципальной земли с кадастровым номером 55:36:090301:0116, расположенный по адресу проспект Карла Маркса, 67а и арендованный еще в 2004 году компанией «Детский культурно-досуговый Центр». Именно на этом участке позже был построен кинотеатр «Галактика».
Компания-арендатор, уставный капитал которой принадлежит известному бизнесмену и депутату областного Законодательного собрания Владимиру Седельникову, в 2006 году была переименована в «Пульсар». Деньги за землю перечислялись исправно, но весной 2023 года образовался долг в 115 тысяч, который после начисления пени вырос до 159,1 тысяч рублей. Претензию арендатор не удовлетворил, и депимущества подал судебный иск.
В суде размер долга пересчитали: были учтены частичный пропуск срока исковой давности и установленный федеральным законодательством мораторий на возбуждение дел о банкротстве по инициативе кредиторов. В итоге суд постановил, что «Пульсар» должен выплатить муниципалитету 156,9 тысяч рублей.
В сентябре 2023 года Город55 писал о смене руководства в ООО «Галактика», зарегистрированном в здании кинотеатра: пост директора тогда заняла Екатерина Анкудинова.