В омском кинотеатре «Галактика» сменился директор

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В обществе с ограниченной ответственностью «Галактика», зарегистрированном в Омске, сменилось руководство. С 30 августа пост директора занимает Екатерина Анкудинова, сменившая Александра Губского. Последний занимал должность всего год, его предшественник Валерий Костылев — год и 5 месяцев.
«Галактика» специализируется на «деятельности в области демонстрации кинофильмов» и прописана в доме №67а по проспекту Карла Маркса. Речь идет о кинотеатре «Галактика», который принадлежит сейчас Виктору Попову, единственному учредителю ООО. В том же здании зарегистрированы другие активы этого бизнесмена — ООО «Новая Галактика» и ООО «Кинобар».
Отметим, что кинотеатр «Галактика» переживает сейчас не лучшие времена: 2022 год был закрыт с выручкой в 19 млн рублей (это втрое меньше, чем в 2019) и с убытком в 3 млн рублей. Из-за ухудшения показателей руководство кинотеатра отдало первый этаж здания под продуктовый супермаркет.