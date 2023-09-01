В омском кинотеатре «Галактика» сменился директор

Отметим, что кинотеатр «Галактика» переживает сейчас не лучшие времена: 2022 год был закрыт с выручкой в 19 млн рублей (это втрое меньше, чем в 2019) и с убытком в 3 млн рублей. Из-за ухудшения показателей руководство кинотеатра отдало первый этаж здания под продуктовый супермаркет.