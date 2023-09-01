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иллюстрация

В омском кинотеатре «Галактика» сменился директор

1 сентября 2023, 08:53
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь одноименным ООО руководит Екатерина Анкудинова.

В обществе с ограниченной ответственностью «Галактика», зарегистрированном в Омске, сменилось руководство. С 30 августа пост директора занимает Екатерина Анкудинова, сменившая Александра Губского. Последний занимал должность всего год, его предшественник Валерий Костылев — год и 5 месяцев.

«Галактика» специализируется на «деятельности в области демонстрации кинофильмов» и прописана в доме №67а по проспекту Карла Маркса. Речь идет о кинотеатре «Галактика», который принадлежит сейчас Виктору Попову, единственному учредителю ООО. В том же здании зарегистрированы другие активы этого бизнесмена — ООО «Новая Галактика» и ООО «Кинобар».

Отметим, что кинотеатр «Галактика» переживает сейчас не лучшие времена: 2022 год был закрыт с выручкой в 19 млн рублей (это втрое меньше, чем в 2019) и с убытком в 3 млн рублей. Из-за ухудшения показателей руководство кинотеатра отдало первый этаж здания под продуктовый супермаркет.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Галактика#Кинобизнес
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