66 ударов кувалдой. Омский суд ужесточил приговор за убийство в гараже

Posted 5 ноября, 07:09
Published 5 ноября, 07:09
Modified 5 ноября, 07:11
Updated 5 ноября, 07:11
В Омске состоялся суд второй инстанции по делу об убийстве. Прокуратура посчитала, что первоначальный приговор был слишком мягким и подала апелляцию.
Началось все с того, что в декабре мужчина во время конфликта в гараже садоводческого товарищества убил своего знакомого, нанеся ему множество ударов кувалдой. Экспертиза показала, что потерпевший получил не менее 66 ударов тупым предметом.
В августе суд первой инстанции признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и назначил ему 8 лет лишения свободы. Но прокуратура и мать погибшего считали, что это было убийство, а не неосторожное причинение смерти. Апелляционный суд подтвердил их доводы и изменил приговор.
Теперь мужчину обвиняют в убийстве, и он будет отбывать 9 лет в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить компенсацию матери погибшего в размере 1,5 миллиона рублей за моральный вред.
Напомним, что ранее завершился судебный процесс по делу о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом. Евгений Гайдамак, служивший в полиции, был признан виновным в нарушении правил дорожного движения под воздействием алкоголя.