66 ударов кувалдой. Омский суд ужесточил приговор за убийство в гараже

В августе суд первой инстанции признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и назначил ему 8 лет лишения свободы. Но прокуратура и мать погибшего считали, что это было убийство, а не неосторожное причинение смерти. Апелляционный суд подтвердил их доводы и изменил приговор.