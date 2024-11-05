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Posted 5 ноября, 07:09

Published 5 ноября, 07:09

Modified 5 ноября, 07:11

Updated 5 ноября, 07:11

В Омске суд обязал осужденного за убийство в гараже выплатить 1,5 млн

66 ударов кувалдой. Омский суд ужесточил приговор за убийство в гараже

5 ноября 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске суд обязал осужденного за убийство в гараже выплатить 1,5 млн

Суд усилил наказание с 8 до 9 лет лишения свободы и обязал осужденного выплатить компенсацию матери погибшего.

В Омске состоялся суд второй инстанции по делу об убийстве. Прокуратура посчитала, что первоначальный приговор был слишком мягким и подала апелляцию.

Началось все с того, что в декабре мужчина во время конфликта в гараже садоводческого товарищества убил своего знакомого, нанеся ему множество ударов кувалдой. Экспертиза показала, что потерпевший получил не менее 66 ударов тупым предметом.

В августе суд первой инстанции признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и назначил ему 8 лет лишения свободы. Но прокуратура и мать погибшего считали, что это было убийство, а не неосторожное причинение смерти. Апелляционный суд подтвердил их доводы и изменил приговор.

Теперь мужчину обвиняют в убийстве, и он будет отбывать 9 лет в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить компенсацию матери погибшего в размере 1,5 миллиона рублей за моральный вред.

Напомним, что ранее завершился судебный процесс по делу о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом. Евгений Гайдамак, служивший в полиции, был признан виновным в нарушении правил дорожного движения под воздействием алкоголя.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Суд#Колония#Убийство#Наказание#Приговор#Новости
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