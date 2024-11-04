Смертельное ДТП: в Омске водитель «Митсубиси» сбил велосипедиста

Posted 4 ноября, 04:31
Published 4 ноября, 04:31
Modified 4 ноября, 04:33
Updated 4 ноября, 04:33
3 ноября, около восьми вечера, в отдел ГИБДД поступил сигнал о серьезной аварии на улице 10 лет Октября. Полицейские немедленно выехали на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации и установить причины трагедии.
По предварительным сведениям, водитель автомобиля «Митсубиси», мужчина 1985 года рождения, ехал по улице 10 лет Октября. В районе дома № 194 он столкнулся с велосипедистом, который двигался в том же направлении.
Последствия аварии оказались трагическими. Велосипедист, мужчина 1968 года рождения, получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование обстоятельств аварии.
Напомним, что ранее маршрутное такси № 344 попало в дорожно-транспортное происшествие в Кировском округе. Один из пассажиров оказался на проезжей части.