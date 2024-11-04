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Posted 4 ноября, 04:31

Published 4 ноября, 04:31

Modified 4 ноября, 04:33

Updated 4 ноября, 04:33

В Омске велосипедист погиб после столкновения с автомобилем «Митсубиси»

Смертельное ДТП: в Омске водитель «Митсубиси» сбил велосипедиста

4 ноября 2024, 04:31
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске велосипедист погиб после столкновения с автомобилем «Митсубиси»

В результате серьезной аварии на улице 10 лет Октября, водитель автомобиля «Митсубиси» столкнулся с велосипедистом, что привело к гибели последнего.

3 ноября, около восьми вечера, в отдел ГИБДД поступил сигнал о серьезной аварии на улице 10 лет Октября. Полицейские немедленно выехали на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации и установить причины трагедии.

По предварительным сведениям, водитель автомобиля «Митсубиси», мужчина 1985 года рождения, ехал по улице 10 лет Октября. В районе дома № 194 он столкнулся с велосипедистом, который двигался в том же направлении.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Последствия аварии оказались трагическими. Велосипедист, мужчина 1968 года рождения, получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование обстоятельств аварии.

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#Екатерина Тараленко#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#ГИБДД#Расследование#Новости#Трагедия#Велосипедист#Велосипед
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