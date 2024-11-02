Доставайте тазики. В короткую рабочую неделю сотни омичей останутся без воды

Posted 2 ноября, 11:40
Published 2 ноября, 11:40
Modified 2 ноября, 11:42
Updated 2 ноября, 11:42
Пресс-служба «Омского водоканала» анонсировала новые ремонтные работы, из-за которых горожанам придется столкнуться с временным отключением воды. Уже завтра, 3 ноября, больше 12 часов продлится ремонт водопровода по улице Набережная Тухачевского. Воды с 11.00 до 24.00 не будет в двух зданиях №1а и №7 на соответствующей улице.
В первый рабочий день на следующей неделе, 5 ноября, под отключение попадают четыре многоэтажки по улицам Богдана Хмельницкого (№44 и 46) и 10 лет Октября (№115 и 117). Причиной отключения с 10.00 до 20.00 стал ремонт водопровода. На время работ пообещали установить машину с питьевой водой у здания на Богдана Хмельницкого, 46.
Лишения придется потерпеть и омичам, проживающим в микрорайоне Ясная Поляна, а также на 2-й Казахстанской, 42 и 44. Здесь ресурсники в среду, 6 ноября, займутся демонтажем временных трубопроводов на Семиреченской. На это уйдет минимум пять часов — с 10.00 до 15.00.
Напомним, ранее Город55 писал об огромной яме, которая оставалась разрытой около месяца. Омичи переживают, что в неогороженную яму в Нефтяниках кто-то может упасть.