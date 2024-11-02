Доставайте тазики. В короткую рабочую неделю сотни омичей останутся без воды

В первый рабочий день на следующей неделе, 5 ноября, под отключение попадают четыре многоэтажки по улицам Богдана Хмельницкого (№44 и 46) и 10 лет Октября (№115 и 117). Причиной отключения с 10.00 до 20.00 стал ремонт водопровода. На время работ пообещали установить машину с питьевой водой у здания на Богдана Хмельницкого, 46.