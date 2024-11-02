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Posted 2 ноября, 11:40

Published 2 ноября, 11:40

Modified 2 ноября, 11:42

Updated 2 ноября, 11:42

Иллюстрация

Доставайте тазики. В короткую рабочую неделю сотни омичей останутся без воды

2 ноября 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

Сотни омичей останутся без воды в начале короткой рабочей недели

Сотрудники «Водоканала» займутся ремонтом водопроводов в эти дни.

Пресс-служба «Омского водоканала» анонсировала новые ремонтные работы, из-за которых горожанам придется столкнуться с временным отключением воды. Уже завтра, 3 ноября, больше 12 часов продлится ремонт водопровода по улице Набережная Тухачевского. Воды с 11.00 до 24.00 не будет в двух зданиях №1а и №7 на соответствующей улице.

В первый рабочий день на следующей неделе, 5 ноября, под отключение попадают четыре многоэтажки по улицам Богдана Хмельницкого (№44 и 46) и 10 лет Октября (№115 и 117). Причиной отключения с 10.00 до 20.00 стал ремонт водопровода. На время работ пообещали установить машину с питьевой водой у здания на Богдана Хмельницкого, 46.

Лишения придется потерпеть и омичам, проживающим в микрорайоне Ясная Поляна, а также на 2-й Казахстанской, 42 и 44. Здесь ресурсники в среду, 6 ноября, займутся демонтажем временных трубопроводов на Семиреченской. На это уйдет минимум пять часов — с 10.00 до 15.00.

Напомним, ранее Город55 писал об огромной яме, которая оставалась разрытой около месяца. Омичи переживают, что в неогороженную яму в Нефтяниках кто-то может упасть.

«Как людям ходить»: омичей возмутило благоустройство двора у двухэтажек в Нефтяниках
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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Водоканал#Отключение воды#Новости#Отключение
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