«Как людям ходить»: омичей возмутило благоустройство двора у двухэтажек в Нефтяниках

Posted 1 ноября, 06:11
Published 1 ноября, 06:11
Modified 1 ноября, 06:13
Updated 1 ноября, 06:13
В одном из пабликов накануне появилась жалоба омичей на выполненное сотрудниками «Тепловой компании» благоустройство. По словам местных жителей, ремонт тепловой трассы у домов №1-7 на улице 20 Партсъезда выполнили еще два года назад, однако асфальт на этом месте так и не появился.
«Сегодняшнее восстановление дорожного полотна ввело в шок. Частично и с перепадом в 10 см. <…> Как людям ходить? С таким перепадом и деформацией дорожного полотна, весь поток воды пойдет в подъезд. Дома 53 года, вы отдаете отчет, что фундамент треснет и дом сложится?» — говорится в жалобе.
Добиться комментариев по телефону от «Тепловой компании» и департамента городского хозяйства, почему благоустройство выполнили именно таким образом, омичи не смогли. Но на жалобу в соцсетях представители организации все же отреагировали.
Оказалось, что на 20 Партсъезда благоустройство после ремонта на теплосетях выполнено в «зимнем» варианте. Оно как раз предполагает только отсыпку дороги щебнем. Асфальт же на этом участке в Нефтяниках появится по планам в 2025 году.
Напомним, что ранее в «Тепловой компании» заявляли, что раскопанные участки теплосетей приведут в порядок лишь к декабрю. К 28 октября таких участков насчитывалось около 250 штук.