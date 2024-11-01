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Posted 1 ноября, 06:11

Published 1 ноября, 06:11

Modified 1 ноября, 06:13

Updated 1 ноября, 06:13

Иллюстрация

«Как людям ходить»: омичей возмутило благоустройство двора у двухэтажек в Нефтяниках

1 ноября 2024, 06:11
Фото: 1MI. Иллюстрация

Омичей возмутило благоустройство двора после ремонта теплотрассы в Нефтяниках

Участок после ремонта тепловых сетей отсыпали щебнем, из-за чего возник резкий перепад с остальной дорогой. В «Тепловой компании» объяснили, почему сделали именно так.

В одном из пабликов накануне появилась жалоба омичей на выполненное сотрудниками «Тепловой компании» благоустройство. По словам местных жителей, ремонт тепловой трассы у домов №1-7 на улице 20 Партсъезда выполнили еще два года назад, однако асфальт на этом месте так и не появился.

«Сегодняшнее восстановление дорожного полотна ввело в шок. Частично и с перепадом в 10 см. <…> Как людям ходить? С таким перепадом и деформацией дорожного полотна, весь поток воды пойдет в подъезд. Дома 53 года, вы отдаете отчет, что фундамент треснет и дом сложится?» — говорится в жалобе.
Скриншот сообщение о благоустройстве на улице 20 ПартсъездаСкриншот сообщение о благоустройстве на улице 20 Партсъезда
Скриншот сообщение о благоустройстве на улице 20 ПартсъездаСкриншот сообщение о благоустройстве на улице 20 Партсъезда
Скриншот сообщение о благоустройстве на улице 20 ПартсъездаСкриншот сообщение о благоустройстве на улице 20 Партсъезда
Скриншот сообщение о благоустройстве на улице 20 ПартсъездаСкриншот сообщение о благоустройстве на улице 20 Партсъезда
Скриншот сообщение о благоустройстве на улице 20 Партсъезда. Фото: Сообщество ВКонтакте «ЧП Омск»

Добиться комментариев по телефону от «Тепловой компании» и департамента городского хозяйства, почему благоустройство выполнили именно таким образом, омичи не смогли. Но на жалобу в соцсетях представители организации все же отреагировали.

Оказалось, что на 20 Партсъезда благоустройство после ремонта на теплосетях выполнено в «зимнем» варианте. Оно как раз предполагает только отсыпку дороги щебнем. Асфальт же на этом участке в Нефтяниках появится по планам в 2025 году.

Напомним, что ранее в «Тепловой компании» заявляли, что раскопанные участки теплосетей приведут в порядок лишь к декабрю. К 28 октября таких участков насчитывалось около 250 штук.

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#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Ремонт#Омск#Благоустройство#Теплосети#Жалобы#Тепловая компания#Новости
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