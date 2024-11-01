«Как людям ходить»: омичей возмутило благоустройство двора у двухэтажек в Нефтяниках

В одном из пабликов накануне появилась жалоба омичей на выполненное сотрудниками «Тепловой компании» благоустройство. По словам местных жителей, ремонт тепловой трассы у домов №1-7 на улице 20 Партсъезда выполнили еще два года назад, однако асфальт на этом месте так и не появился.