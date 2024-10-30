«А если упадет ребенок или собака?»: омичи рассказали об огромной яме в Нефтяниках

Омичи пожаловались на огромную яму в Нефтяниках из-за затянувшегося ремонта

В мэрии сообщили, что сейчас на месте работают сотрудники «Тепловой компании». Также в администрации рассказали, когда яму закопают.

В редакцию Города55 обратились жители Нефтяников. По словам омичей, в начале октября рабочие разрыли огромную яму на улице Нефтезаводской у Исполкома. Сейчас территория у дома № 5 по-прежнему перекопана. «Работы начались в начале октября. Пару дней рабочие и правда что-то делали, потом пошел дождь — все залило. Шли дни, ленты оборвали. Яму до сих пор не засыпали. Видимо, ждут заморозков, когда все это застынет. А если ребенок провалится в яму или собака? Это очень многолюдный участок», — рассказала местная жительница. Омичка предоставила фотографии с хронологией ремонтных работ: Город55 узнал в мэрии, что за работы проходят на участке и когда они завершатся. «По адресу улица Нефтезаводская, 5 произошло повреждение трубопровода, идут работы. Специалисты АО „Тепловая компания“ уже заменили поврежденный участок. Обратная засыпка пройдет в срок до 8 ноября 2024 года. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в администрации. Ранее Город55 рассказывал, что с аналогичной проблемой столкнулись омичи в разных округах. Всего около 250 участков остаются раскопанными из-за ремонта коммуникаций. Работы обещают завершить до конца ноября. В Омске более 200 раскопанных участков теплосетей приведут в порядок только к зиме Узнать подробнее