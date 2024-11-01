gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 10:01

Published 1 ноября, 10:01

Modified 1 ноября, 10:03

Updated 1 ноября, 10:03

Роман Козлов стал начальником омской ИК-4

Смена руководства. Роман Козлов занял пост начальника омской исправительной колонии

1 ноября 2024, 10:01
Фото: 1MI.

Роман Козлов стал начальником омской ИК-4

Состоялось назначение нового начальника исправительной колонии №4: Роман Козлов, ранее исполнявший обязанности руководителя, официально возглавил учреждение.

В Омске произошли изменения в руководстве исправительных учреждений. Новым начальником исправительной колонии №4 стал Роман Козлов. Это назначение стало актуальным после того, как предыдущий руководитель, Виталий Репп, ушел на пенсию по выслуге лет. Перед назначением в ИК-4 Козлов также выполнял обязанности начальника колонии-поселения №12 в течение двух месяцев.

Роман Козлов имеет внушительный опыт работы в системе исполнения наказаний. На протяжении почти десяти лет он занимал должность заместителя начальника в следственном изоляторе №1.

В Омской области назначен новый и. о. начальника исправительной колонии № 4
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Пенсия#Назначение#Новости#Исправительная колония#Обязанности#Опыт работы#Колония-поселение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика