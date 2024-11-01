Смена руководства. Роман Козлов занял пост начальника омской исправительной колонии

В Омске произошли изменения в руководстве исправительных учреждений. Новым начальником исправительной колонии №4 стал Роман Козлов. Это назначение стало актуальным после того, как предыдущий руководитель, Виталий Репп, ушел на пенсию по выслуге лет. Перед назначением в ИК-4 Козлов также выполнял обязанности начальника колонии-поселения №12 в течение двух месяцев.