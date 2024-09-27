НПО SIVIK: «Мы стремимся от целевого состояния к идеальному»

Posted 27 сентября, 04:30
Published 27 сентября, 04:30
Modified 27 сентября, 07:32
Updated 27 сентября, 07:32
Повышение эффективности рабочих процессов, увеличение выработки и экономических возможностей предприятия — все это ключевые вопросы, в которых всегда заинтересованы представители любого бизнеса. И, как показывает опыт компании SIVIK, возможность «стать лучше» иногда кроется в мелочах, сумма которых способна открыть новые перспективы развития.
Корреспондент Города55 пообщался с с заместителем генерального директора компании Игорем Мамонтовым и выяснил, как участие в «Фабрике производственных процессов» и партнерство с РЦК Омской области на протяжении года отразилось на развитии и опыте компании.
— Практически год назад НПО «Компания SIVIK» приняла участие в национальном проекте «Производительность труда» — и, как ранее отмечалось, первые результаты не заставили себя ждать. Расскажите пожалуйста, как сейчас обстоят дела на производстве? Удалось ли еще сильнее «раскачать» возможности предприятия?
На производстве по-прежнему есть над чем поработать, но, безусловно, текущие возможности производства «раскачать» получилось. Нам удалось не только зафиксировать полученные на проекте результаты, но и улучшить их — можно сказать, что мы стремимся от целевого состояния к идеальному.
— Насколько нам известно, «Фабрика процессов» подразумевает организацию обучения на учебно-производственной площадке РЦК сотрудников, задействованных в производственных и офисных процессах. А удалось ли распространить новые методики и подходы на все процессы?
Действительно, методика интерактивного обучения на практике положительно сказывается на текущих процессах. Но, что касается методик и подходов — однозначно не скажу, что удалось распространить их на все процессы, но точно знаю, что вовлеченность сотрудников в процессы возросла значительно.
— В нашем регионе за реализацию нацпроекта «Производительность труда» отвечает РЦК Омской области. Продолжается ли это взаимодействие и по сей день, или предприятие уже стало «автономным»? Как нам удалось узнать, SIVIK сейчас является одной из лидирующих компаний по количеству сотрудников, прошедших обучение на «Фабрике процессов» и, может быть, уже были сделаны шаги к своим, уникальным методикам?
Сейчас над проектами мы работаем больше самостоятельно, но тесная связь с кураторами регионального центра компетенций у нас сохранилась: в помощи или консультации нам никто не отказывает. Сотрудников РЦК мы рассматриваем не только как партнеров по проекту, но негласно считаем нашими коллегами по цеху. На «Фабрике процессов» мы обучили уже более 200 человек. Помимо этого, мы активно используем электронные курсы и тесты «Академии производительности»: оба инструмента стали неотъемлемым атрибутом для уже действующих сотрудников, а так же интегрировались в процесс адаптации новых. Инструменты же бережливого производства уже «встроены» в систему внутреннего корпоративного обучения, а новый метод управления проектами по SKRUM [прим. редакции: одна из методик командной работы над продуктом, с помощью адаптивных решений комплексных проблем] тесно переплетается с принципами бережливого производства. Такая интеграция позволяет исключить потери уже на стадии проектирования продукции.
— Расскажите пожалуйста, как отразилось обучение на «Фабрике процессов» на стратегическом развитии предприятия? Может быть, оптимизация производственных процессов позволила высвободить какие-либо материальные резервы и сейчас у вас в разработке находятся уже более серьезные проекты?
В нашем понимании «Фабрика процессов» больше относится к тактике достижения стратегических целей, которые уже были сформированы. Но та почва которую мы готовим для плодотворной работы, безусловно, еще повлияет на стратегическое развитие компании.
— Как мы выяснили, продукция вашей компании поставляется и на международный рынок — несколько десятков стран являются импортерами ваших продуктов. Кроме того, SIVIK выпускает практически все необходимое оборудование для автосервисов, что само по себе редкость. И, как кажется, в таких условиях конкуренция может быть достаточно серьезной. И тем не менее, может ли подобная оптимизация создать конкурентное преимущество? Или, в глобальном плане, влияние практически не заметно?
Такая оптимизация окажет влияние на скорость, качество и стоимость ваших процессов, а это, в свою очередь, в любом бизнесе дает огромное конкурентное преимущество.
— В прошлый раз вы особенно отметили, что у вас есть «неофициальный план» развития. Может быть, он уже воплотился в жизнь? Или это все еще секрет?
Подобного рода «секретный план», должен быть у каждой компании, а то насколько он успешно реализуется, покажет время.
— И, напоследок, расскажите пожалуйста, насколько быстро и каким образом прошла интеграция результатов участия в «Фабрике процессов»? Не все участники рынка предпочитают «играть в долгую», и поэтому сталкиваются с тем, что, зачастую, не видят смысла в оптимизации своего дела из-за отсутствия какого-либо прироста на первых порах применения новых методик и подходов к производству. Что бы вы могли им порекомендовать? Или, может быть, подобные инновации подойдут не каждому бизнесу?
Результаты интеграции не всегда проходят быстро, лучше «ползти как черепаха», чем «прыгать как заяц». Черепаха медленно, но верно, достигнет своей цели, а заяц может «ускакать» не туда. А вот инструменты, предложенные «Фабрикой процессов» подойдут, абсолютно любым компаниям.
К слову, меняться никогда не поздно — даже компаниям, где большая часть работы ведется не в цехах, а офисах. В рамках национального проекта «Производительность труда» региональный центр компетенции Омской области запустил «Фабрику производственных процессов» — специальные тренинги, направленные на рост квалификации сотрудников предприятий в области технологий бережливого производства, внедрение различных улучшений на рабочих местах и, самое главное, — на рост показателей бизнеса. Кроме того, новые инструменты для роста доступны не только для участников национального проекта, но и всем заинтересованным компаниям.
Начать осваивать новые подходы к производству тоже предельно просто: достаточно зарегистрироваться на платформе производительность.рф или обратившись в РЦК Омской области по телефону: +7 (3812) 40-80-17.