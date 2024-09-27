НПО SIVIK: «Мы стремимся от целевого состояния к идеальному»

Сейчас над проектами мы работаем больше самостоятельно, но тесная связь с кураторами регионального центра компетенций у нас сохранилась: в помощи или консультации нам никто не отказывает. Сотрудников РЦК мы рассматриваем не только как партнеров по проекту, но негласно считаем нашими коллегами по цеху. На «Фабрике процессов» мы обучили уже более 200 человек. Помимо этого, мы активно используем электронные курсы и тесты «Академии производительности»: оба инструмента стали неотъемлемым атрибутом для уже действующих сотрудников, а так же интегрировались в процесс адаптации новых. Инструменты же бережливого производства уже «встроены» в систему внутреннего корпоративного обучения, а новый метод управления проектами по SKRUM [прим. редакции: одна из методик командной работы над продуктом, с помощью адаптивных решений комплексных проблем] тесно переплетается с принципами бережливого производства. Такая интеграция позволяет исключить потери уже на стадии проектирования продукции.