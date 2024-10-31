Эффективность работы

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2024
ПО «Квант»: «Мы всегда рады и открыты к новым знаниям и навыкам»
31 октября, 04:21
2023
Работа из дома. В Омске за год удвоилось количество вакансий с «удаленкой»
За 10 месяцев в Омской области открылись 5,3 тысячи вакансий с «удаленкой».
6 ноября 2023, 04:26
Лес спасен. Обработка от непарного шелкопряда завершилась с 80% эффективностью
Леса, которые в июне объел шелкопряд, снова покрылись листвой.
16 августа 2023, 11:23
Эффективно, но с провалами. В мэрии Омска оценили работу муниципальных предприятий
7 июня 2023, 14:23

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