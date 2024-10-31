Накануне снежной недели омичей ждет очень приятный сюрприз от погоды

А уже на следующей неделе в Омскую область придет европейская зима. Температура днем с 4 по 10 ноября будет в пределах 0. -4 градусов. Всю неделю будет пасмурно и снежно. Особенно сильные осадки синоптики обещают в понедельник, среду и субботу. А еще во второй половине недели может быть туманно.