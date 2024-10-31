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Posted 31 октября, 09:25

Published 31 октября, 09:25

Modified 31 октября, 09:27

Updated 31 октября, 09:27

Накануне мощных снегопадов в Омской области потеплеет до +10 градусов

Накануне снежной недели омичей ждет очень приятный сюрприз от погоды

31 октября 2024, 09:25
Фото: 1MI.

Накануне мощных снегопадов в Омской области потеплеет до +10 градусов

Но уже в ноябре в регион придет зима.

По предварительному прогнозу сервиса Ventusky, 3 ноября омичей ждет самый последний теплый день этой осенью. В воскресенье столбик термометра поднимется до +10 градусов, вечером возможен небольшой дождь.

А уже на следующей неделе в Омскую область придет европейская зима. Температура днем с 4 по 10 ноября будет в пределах 0. -4 градусов. Всю неделю будет пасмурно и снежно. Особенно сильные осадки синоптики обещают в понедельник, среду и субботу. А еще во второй половине недели может быть туманно.

Фото: Ventusky

Вероятно, в ноябре в регионе уже образуется снежный покров.

Омскую область надолго накроют мощные снегопады
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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Дождь#Прогноз#Тепло
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