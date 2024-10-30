Омскую область надолго накроют мощные снегопады

Posted 30 октября, 16:58
Published 30 октября, 16:58
Modified 30 октября, 17:02
Updated 30 октября, 17:02
По данным сервиса Ventusky, уже на следующей неделе в Омскую область придет настоящая зима. С понедельника, 4 ноября, температура воздуха в регионе будет стабильно минусовой. Кроме того, всю неделю синоптики обещают снегопады.
Мощный циклон накроет как город, так и область. с 4 по 10 ноября днем столбик термометра будет держаться в пределах 0… -3, ночами — до -6.
Отметим, что на этой неделе омичей ждет сюрприз от погоды. В воскресенье, 3 ноября, по предварительным данным синоптиков, потеплеет до +10 градусов.