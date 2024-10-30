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Posted 30 октября, 16:58

Published 30 октября, 16:58

Modified 30 октября, 17:02

Updated 30 октября, 17:02

Омскую область надолго накроют мощные снегопады

Омскую область надолго накроют мощные снегопады

30 октября 2024, 16:58
Фото: 1MI.
Зима придет в регион уже на следующей неделе.

По данным сервиса Ventusky, уже на следующей неделе в Омскую область придет настоящая зима. С понедельника, 4 ноября, температура воздуха в регионе будет стабильно минусовой. Кроме того, всю неделю синоптики обещают снегопады.

Мощный циклон накроет как город, так и область. с 4 по 10 ноября днем столбик термометра будет держаться в пределах 0… -3, ночами — до -6.

Фото: Ventusky

Отметим, что на этой неделе омичей ждет сюрприз от погоды. В воскресенье, 3 ноября, по предварительным данным синоптиков, потеплеет до +10 градусов.

#Ольга Скворцова#Омск
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