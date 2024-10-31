gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 03:39

Published 31 октября, 03:39

Modified 31 октября, 03:41

Updated 31 октября, 03:41

«Госуслуги» стали просить россиян изменить почту Gmail на российские сервисы

«Госуслуги» стали просить россиян изменить почту Gmail на российские сервисы

31 октября 2024, 03:39
Фото: 1MI.
Пользователей просят перейти на альтернативные почтовые платформы в целях безопасности.

Пользователи портала «Госуслуги» стали получать уведомления с просьбами поменять почту. Как говорится в сообщениях, если аккаунт привязан к почтовому сервису Gmail, настало время задуматься о смене почтового адреса. В свете многих новых событий и изменений в политике Google, «Госуслуги» рекомендуют клиентам перенести почту на другие платформы, чтобы обеспечить надежный доступ к важным сообщениям и уведомлениям.

Как отмечается в рассылке, на почту @gmail.com приходят не только сообщения от портала, но и критически важные письма для восстановления пароля. В условиях неопределенности, связанной с ограничениями на использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов, «Госуслуги» не могут гарантировать стабильность работы этой функции для уже зарегистрированных пользователей.

В качестве альтернативы предлагается воспользоваться российскими почтовыми сервисами, такими как @xmail.ru от компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами». Это решение не только повысит уровень безопасности, но и обеспечит более надежный доступ к государственным услугам.

Стоит отметить, что тенденция к переходу на отечественные почтовые платформы наблюдается уже давно. По данным экспертов, за последний год более 26% российских компаний отказались от Gmail, а 40% — от Outlook. Пользователи все чаще выбирают доменные почты российских хостинг-провайдеров, что свидетельствует о растущем доверии к местным сервисам.

К 2027 году омичам прогнозируют зарплату до 77 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Безопасность#Новости#Интеграция#Пользователи#Госуслуги#Доверие#Почта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика