«Госуслуги» стали просить россиян изменить почту Gmail на российские сервисы

Posted 31 октября, 03:39
Published 31 октября, 03:39
Modified 31 октября, 03:41
Updated 31 октября, 03:41
Пользователи портала «Госуслуги» стали получать уведомления с просьбами поменять почту. Как говорится в сообщениях, если аккаунт привязан к почтовому сервису Gmail, настало время задуматься о смене почтового адреса. В свете многих новых событий и изменений в политике Google, «Госуслуги» рекомендуют клиентам перенести почту на другие платформы, чтобы обеспечить надежный доступ к важным сообщениям и уведомлениям.
Как отмечается в рассылке, на почту @gmail.com приходят не только сообщения от портала, но и критически важные письма для восстановления пароля. В условиях неопределенности, связанной с ограничениями на использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов, «Госуслуги» не могут гарантировать стабильность работы этой функции для уже зарегистрированных пользователей.
В качестве альтернативы предлагается воспользоваться российскими почтовыми сервисами, такими как @xmail.ru от компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами». Это решение не только повысит уровень безопасности, но и обеспечит более надежный доступ к государственным услугам.
Стоит отметить, что тенденция к переходу на отечественные почтовые платформы наблюдается уже давно. По данным экспертов, за последний год более 26% российских компаний отказались от Gmail, а 40% — от Outlook. Пользователи все чаще выбирают доменные почты российских хостинг-провайдеров, что свидетельствует о растущем доверии к местным сервисам.