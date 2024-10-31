«Госуслуги» стали просить россиян изменить почту Gmail на российские сервисы

Как отмечается в рассылке, на почту @gmail.com приходят не только сообщения от портала, но и критически важные письма для восстановления пароля. В условиях неопределенности, связанной с ограничениями на использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов, «Госуслуги» не могут гарантировать стабильность работы этой функции для уже зарегистрированных пользователей.