Пользователи

Из-за роста пользователей VK Видео, в компании решили расширить охват CDN-сети

VK продолжает наращивать собственную CDN-сеть доставки контента: теперь в ней насчитывается порядка 150 узлов, а ее покрытие охватывает все федеральные округа и страны СНГ.