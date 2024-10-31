Пользователи

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«Госуслуги» стали просить россиян изменить почту Gmail на российские сервисы
Пользователей просят перейти на альтернативные почтовые платформы в целях безопасности.
31 октября, 03:39
Объединяя сервера. VK создала самую большую облачную библиотеку видеороликов
Достигнуть впечатляющего результата удалось за счет слияния хранилищ сразу нескольких платформ: Vk Видео, Дзен и ОК.Видео — объединить их удалось благодаря собственной системе one-cloud.
29 августа, 08:30
Из-за роста пользователей VK Видео, в компании решили расширить охват CDN-сети
VK продолжает наращивать собственную CDN-сеть доставки контента: теперь в ней насчитывается порядка 150 узлов, а ее покрытие охватывает все федеральные округа и страны СНГ.
22 августа, 09:33
YouTube все? Большинство россиян столкнулись с полной остановкой работы видеохостинга
8 августа, 09:16
На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось
Первая треть 2024 года продемонстрировала увеличение числа омичей, получающих зарплату на карту ПСБ — в сравнении с прошлым годом рост составил 33%.
17 мая, 06:33
Борьба с ростом цен. Омичей предупредили о новом наказании за отмену заказов в такси
14 марта, 07:42
2023
Омичи пожаловались на проблемы с «ВКонтакте»
У пользователей возникли проблемы с авторизацией.
13 марта 2023, 07:59

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