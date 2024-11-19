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Интеграция

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2024
Кэшбэк без эквайринга: SberAPI позволил компенсировать затраты на лекарства
19 ноября, 05:13
«Госуслуги» стали просить россиян изменить почту Gmail на российские сервисы
Пользователей просят перейти на альтернативные почтовые платформы в целях безопасности.
31 октября, 03:39
2023
Итоги отменят. Омское УФАС встало на сторону «Мостовика» в торгах по интеграции метро
30 октября 2023, 09:57
Интеграцией омского метро в транспортную сеть решила заняться белорусская компания
30 октября 2023, 05:38
Три варианта. В Омске заплатят 121 млн за проект интеграции недостроенного метро
13 октября 2023, 07:49

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