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Posted 30 октября, 07:31

Published 30 октября, 07:31

Modified 30 октября, 13:42

Updated 30 октября, 13:42

Иллюстрация

В омском поселке Биофабрика планируют построить новый дом

30 октября 2024, 07:31
Фото: 1MI. Иллюстрация
Проект здания получил полужительное заключение экспертов. Возведением дома собирается заняться СМУ-10 «Стройбетон „Северное“».

Как стало известно Городу55, в минувшую пятницу, 25 октября, компания «Сибрегионэксперт» выдала положительное заключение на проект строительства нового дома в поселке Биофабрика.

Проектную документацию подготовило СМУ-5 «Стройбетон „Восточное“». По данным Rusprofile, единственным учредителем компании является Евгения Золотова.

Застройщиком собирается выступить СМУ-10 «Стройбетон „Северное“», учредителями которого значатся Олег Золотов (доля — 99%) и «ДСК КПД» (1%). Последним концерном также руководит Золотов.

На прошлой неделе в микрорайоне Биофабрика сдали в эксплуатацию 11-этажную новостройку. В доме расположились 160 квартир: 122 однокомнатные и 38 двухкомнатные. Здание также построила организация «Стройбетон „Северное“».

В омском микрорайоне Биофабрика сдали 11-этажную новостройку
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#Евгений Игишев#Омск#Строительство#Застройщик#Новостройка#Жилой комплекс#Проектная документация
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