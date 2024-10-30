В омском поселке Биофабрика планируют построить новый дом

Posted 30 октября, 07:31
Published 30 октября, 07:31
Modified 30 октября, 13:42
Updated 30 октября, 13:42
Как стало известно Городу55, в минувшую пятницу, 25 октября, компания «Сибрегионэксперт» выдала положительное заключение на проект строительства нового дома в поселке Биофабрика.
Проектную документацию подготовило СМУ-5 «Стройбетон „Восточное“». По данным Rusprofile, единственным учредителем компании является Евгения Золотова.
Застройщиком собирается выступить СМУ-10 «Стройбетон „Северное“», учредителями которого значатся Олег Золотов (доля — 99%) и «ДСК КПД» (1%). Последним концерном также руководит Золотов.
На прошлой неделе в микрорайоне Биофабрика сдали в эксплуатацию 11-этажную новостройку. В доме расположились 160 квартир: 122 однокомнатные и 38 двухкомнатные. Здание также построила организация «Стройбетон „Северное“».