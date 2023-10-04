Дмитрий Павлов оформил на себя «Все платежи»

«Все платежи» специализируются на разработке компьютерного программного обеспечения. Их выручка за 2022 год составила 8,5 млн рублей, а вот расходы превысили 14 млн, то есть год получился убыточным. При этом стоимость активов компании оценивается в 64 млн рублей.