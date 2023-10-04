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Дмитрий Павлов оформил на себя «Все платежи»

Дмитрий Павлов оформил на себя «Все платежи»

4 октября 2023, 07:05
Фото: 1MI
Прежде фирма принадлежала его «Перспективе».

У общества с ограниченной ответственностью «Все платежи», зарегистрированного в Омске на улице Шукшина, появился новый учредитель. Это Дмитрий Павлов — известный омский предприниматель и депутат регионального Законодательного собрания, которому принадлежит целый ряд бизнес-активов, включая «Омские кабельные сети».

Впрочем, изменения здесь скорее формальные. Прежде уставный капитал «Всех платежей» был записан на небанковскую кредитную организацию «Перспектива», бенефициаром которой на 97,55% является все тот же Павлов (остальные 2,45% принадлежат Сергею Журову).

«Все платежи» специализируются на разработке компьютерного программного обеспечения. Их выручка за 2022 год составила 8,5 млн рублей, а вот расходы превысили 14 млн, то есть год получился убыточным. При этом стоимость активов компании оценивается в 64 млн рублей.

Директором фирмы является с 2020 года Александр Юрин. Он же руководит рекламным агентством «Медиа-холдинг „Слово“», принадлежащим Дмитрию Павлову на 50%.

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#Бизнес#Новости#Дмитрий Павлов#Николай Эйхвальд#Смена владельцев
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