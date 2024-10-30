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Posted 30 октября, 04:10

Published 30 октября, 04:10

Modified 30 октября, 04:17

Updated 30 октября, 04:17

Пострадавшие от паводка жители Омской области получат субсидии на покупку скота

Пострадавшие от паводка жители Омской области получат субсидии на покупку скота

30 октября 2024, 04:10
Фото: 1MI.
Речь идет о тех районах региона, где последствия от паводка оказались наиболее серьезными.

Правительство Омской области вводит новую меру поддержки для личных подсобных хозяйств, пострадавших от весеннего паводка, рассказал губернатор Виталий Хоценко.

Владельцы частных подворий в Усть-Ишимском, Тевризском, Тарском, Муромцевском и Знаменском районах смогут получить субсидии на приобретение сельскохозяйственных животных.

Поддержка рассчитана на сельских жителей, которые потеряли свой скот в результате стихийного бедствия. Новая мера поможет им восстановить хозяйство и вернуться к нормальной жизни.

Ранее Город55 писал о том, что жителям Усть-Ишима, пострадавшим от паводка, выдадут сертификаты на на покупку нового жилья.

Хоценко рассказал о помощи жителям пострадавшего от затопления Усть-Ишимского района
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Паводок#Животные#Субсидии#Новости#Поддержка#Усть-Ишим#Затопление Усть-Ишима
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