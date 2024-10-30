Пострадавшие от паводка жители Омской области получат субсидии на покупку скота

Posted 30 октября, 04:10
Published 30 октября, 04:10
Modified 30 октября, 04:17
Updated 30 октября, 04:17
Правительство Омской области вводит новую меру поддержки для личных подсобных хозяйств, пострадавших от весеннего паводка, рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Владельцы частных подворий в Усть-Ишимском, Тевризском, Тарском, Муромцевском и Знаменском районах смогут получить субсидии на приобретение сельскохозяйственных животных.
Поддержка рассчитана на сельских жителей, которые потеряли свой скот в результате стихийного бедствия. Новая мера поможет им восстановить хозяйство и вернуться к нормальной жизни.
Ранее Город55 писал о том, что жителям Усть-Ишима, пострадавшим от паводка, выдадут сертификаты на на покупку нового жилья.