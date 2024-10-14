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Posted 14 октября, 08:48

Published 14 октября, 08:48

Modified 14 октября, 08:50

Updated 14 октября, 08:50

Хоценко рассказал о помощи жителям пострадавшего от затопления Усть-Ишимского района

Хоценко рассказал о помощи жителям пострадавшего от затопления Усть-Ишимского района

14 октября 2024, 08:48
Фото: Правительство Омской области
Жителям продолжают выплачивать деньги на капремонт пострадавших домов и покупку нового жилья. Общая сумма выплат на эти цели составила 340 млн рублей.

В Омской области продолжают оказывать помощь жителям Усть-Ишимского района, который минувшей весной серьезно пострадал от паводка. Рассчитывать жители могут на различные меры поддержки: это и выплаты на капремонт жилья, и сертификаты на покупку новых домов.

Выплаты на капремонт жилья успели получить уже 284 жителя северного района Омской области. На выделенные из областного бюджета 52 млн рублей удастся восстановить 182 дома.

«Кроме того, выдали жителям, чьи дома полностью уничтожил паводок, 99 сертификатов на общую сумму более 288 млн рублей на приобретение жилья. Работу продолжаем», — отметил губернатор Виталий Хоценко.

Напомним, что из-за затопления потребовалось даже эвакуировать некоторые деревни. Теперь еще предстоит восстановить некоторую поврежденную инфраструктуру.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Капремонт#Паводок#Выплаты#Помощь#Новости#Усть-Ишимский район#Виталий Хоценко#Затопление Усть-Ишима
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