Хоценко рассказал о помощи жителям пострадавшего от затопления Усть-Ишимского района

В Омской области продолжают оказывать помощь жителям Усть-Ишимского района, который минувшей весной серьезно пострадал от паводка. Рассчитывать жители могут на различные меры поддержки: это и выплаты на капремонт жилья, и сертификаты на покупку новых домов.