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Жителям Усть-Ишима, чьи дома уничтожил паводок, выдали сертификаты на покупку жилья

9 сентября 2024, 13:32
Фото: Изображение Midjourney
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Виталий Хоценко сообщил, что жителям села Слободчики Усть-Ишимского района выдали пять сертификатов на покупку нового жилья, их сумма составила 20 миллионов рублей.

Сегодня, 9 сентября, губернатор Виталий Хоценко рассказал, что жители села Слободчики Усть-Ишимского района, чьи дома не смогли восстановить после обильного паводка, получили сертификаты на покупку нового жилья. Таких сертификатов оказалось пять, их сумма составила 20 миллионов рублей.

«Воспользоваться сертификатами жители смогут в течение года для приобретения жилья на территории Омской области», — добавил глава региона.

Напомним, что выплаты получили уже более 11 тысяч пострадавших от паводка усть-ишимцев, прием заявлений ведется до сих пор. Сейчас сумма всех выплат составляет около 300 миллионов рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Паводок#Новости#Затопления#Затопление#Затопление Усть-Ишима#Усть-Ишимский#Село Усть-Ишим#Город Усть-Ишим
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