Жителям Усть-Ишима, чьи дома уничтожил паводок, выдали сертификаты на покупку жилья

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Сегодня, 9 сентября, губернатор Виталий Хоценко рассказал, что жители села Слободчики Усть-Ишимского района, чьи дома не смогли восстановить после обильного паводка, получили сертификаты на покупку нового жилья. Таких сертификатов оказалось пять, их сумма составила 20 миллионов рублей.
«Воспользоваться сертификатами жители смогут в течение года для приобретения жилья на территории Омской области», — добавил глава региона.
Напомним, что выплаты получили уже более 11 тысяч пострадавших от паводка усть-ишимцев, прием заявлений ведется до сих пор. Сейчас сумма всех выплат составляет около 300 миллионов рублей.