Дорога в никуда: жители Омской области жалуются на состояние трассы перед зимой

Posted 30 октября, 08:14
Published 30 октября, 08:14
Modified 30 октября, 08:16
Updated 30 октября, 08:16
Жители Омской области в паблике «Аварийный Омск» выразили обеспокоенность состоянием дороги, ведущей к Усть-Заостровке. Вопросы касаются сроков завершения ремонта, начатого летом, и текущего состояния трассы, особенно в преддверии зимы.
По словам местных жителей, дорога сейчас представляет собой узкую полосу, движение по которой затруднено, особенно с учетом наличия ограждений и глубоких канав по бокам. Это вызывает опасения, так как встречные автомобили вынуждены двигаться практически по обочине, а расстояние между ними составляет около метра.
С наступлением зимы и гололедом такая ситуация может привести к увеличению числа аварий.
«В середине октября при первом выпавшем снеге в ямах лежали не одни газели и легковые машины и КамАЗы с Казахстана. Когда кончится безобразие и доделаете трассу?» — высказывается омич.
Региональное министерство транспорта ответило на эти вопросы, сообщив, что капитальный ремонт трассы А-320 «Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан» на участке с 13 по 26 км начался весной этого года. За прошедшее время были выполнены перенос коммуникаций и другие подготовительные работы, а также начато расширение дорожного полотна с использованием технологии холодной регенерации.
«До конца строительного сезона планируется уложить асфальтобетонное покрытие на протяжении 3,2 км. Завершение работ на объекте — в планах 2025 года» — комментируем минтранс.
Министерство подчеркивает, что все работы ведутся в соответствии с планом, и заверяет, что безопасность дорожного движения является приоритетом.
Напомним, что дорожные бригады провели работы по очистке и обработке противогололедными материалами проблемных участков дорог. В пешеходных зонах контролируют образование скользкости и при необходимости проводят обработку вручную, используя мини-технику.