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Posted 30 октября, 08:14

Published 30 октября, 08:14

Modified 30 октября, 08:16

Updated 30 октября, 08:16

Омичи беспокоятся о безопасности дороги в Усть-Заостровку перед холодами

Дорога в никуда: жители Омской области жалуются на состояние трассы перед зимой

30 октября 2024, 08:14
Фото: 1MI.

Омичи беспокоятся о безопасности дороги в Усть-Заостровку перед холодами

Жители Омской области в соцсетях обеспокоены состоянием дороги к Усть-Заостровке. Начатые там летом ремонтные работы затянулись, создавая опасные условия для движения.

Жители Омской области в паблике «Аварийный Омск» выразили обеспокоенность состоянием дороги, ведущей к Усть-Заостровке. Вопросы касаются сроков завершения ремонта, начатого летом, и текущего состояния трассы, особенно в преддверии зимы.

По словам местных жителей, дорога сейчас представляет собой узкую полосу, движение по которой затруднено, особенно с учетом наличия ограждений и глубоких канав по бокам. Это вызывает опасения, так как встречные автомобили вынуждены двигаться практически по обочине, а расстояние между ними составляет около метра.

С наступлением зимы и гололедом такая ситуация может привести к увеличению числа аварий.

«В середине октября при первом выпавшем снеге в ямах лежали не одни газели и легковые машины и КамАЗы с Казахстана. Когда кончится безобразие и доделаете трассу?» — высказывается омич.

Региональное министерство транспорта ответило на эти вопросы, сообщив, что капитальный ремонт трассы А-320 «Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан» на участке с 13 по 26 км начался весной этого года. За прошедшее время были выполнены перенос коммуникаций и другие подготовительные работы, а также начато расширение дорожного полотна с использованием технологии холодной регенерации.

«До конца строительного сезона планируется уложить асфальтобетонное покрытие на протяжении 3,2 км. Завершение работ на объекте — в планах 2025 года» — комментируем минтранс.

Министерство подчеркивает, что все работы ведутся в соответствии с планом, и заверяет, что безопасность дорожного движения является приоритетом.

Напомним, что дорожные бригады провели работы по очистке и обработке противогололедными материалами проблемных участков дорог. В пешеходных зонах контролируют образование скользкости и при необходимости проводят обработку вручную, используя мини-технику.

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#Екатерина Тараленко#Ремонт#Омск#Омская область#Аварии#Зима#Гололед#Новости#Дорога#Министерство транспорта
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