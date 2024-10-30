Дорога в никуда: жители Омской области жалуются на состояние трассы перед зимой

По словам местных жителей, дорога сейчас представляет собой узкую полосу, движение по которой затруднено, особенно с учетом наличия ограждений и глубоких канав по бокам. Это вызывает опасения, так как встречные автомобили вынуждены двигаться практически по обочине, а расстояние между ними составляет около метра.