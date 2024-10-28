В центре Омска на месте магазина откроется новый бар с дневным и вечерним меню

Кроме того, в Омске уже успешно работают два других заведения под брендом «Давай покрепче», находящихся на улицах 70 лет Октября и Химиков. Владелец одного из них также планирует открыть VIP-зону на улице 70 лет Октября, сейчас эта идея находится на стадии проектирования.