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Posted 28 октября, 10:24

Published 28 октября, 10:24

Modified 28 октября, 10:26

Updated 28 октября, 10:26

В центре Омска на месте магазина откроется новый бар с дневным и вечерним меню

В центре Омска на месте магазина откроется новый бар с дневным и вечерним меню

28 октября 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney
В Омске представили новый бар, который займет место магазина и обещает разнообразие коктейлей и атмосферу для отдыха.

Вскоре на проспекте Карла Маркса, 18/1, вместо магазина откроется бар, который станет частью проекта «Давай покрепче». Основатель нового бара Павел Колошеев сделал это заявление через свой телеграм-канал, подчеркнув, что заведение будет функционировать в двух режимах. В течение дня омичи смогут наслаждаться хорошим кофе, чаем и разнообразными обедами, а по вечерам бар предложит широкий выбор коктейлей для тех, кто хочет приятно провести время.

По словам Павла Колошеева, решение переработать магазин в бар было вызвано желанием более рационально использовать имеющееся пространство. Он считает, что в Омске уже достаточно магазинов, предлагающих подобные товары, и деятельность в этом направлении становится менее актуальной. Новый бар, по его мнению, сможет значительно улучшить опыт посещения и предложить жителям больше вариантов для отдыха и общения.

Фото: Телеграм-канал «Давай покрепче»

Открытие заведения намечено на ноябрь. Новый бар будет удобно расположен среди других популярных заведений, таких как гриль-бар «ШашлыкоFF», кафе-пекарня «Кунжут», ресторан «Корова на бочке» и бар «Андер».

Кроме того, в Омске уже успешно работают два других заведения под брендом «Давай покрепче», находящихся на улицах 70 лет Октября и Химиков. Владелец одного из них также планирует открыть VIP-зону на улице 70 лет Октября, сейчас эта идея находится на стадии проектирования.

Напомним, что торговый центр «Гагарин Молл», который возводится на месте бывшего «Летуаля» будет готов к открытию в 2025 году. Недавно на фасаде здания заработал большой экран, который сейчас находится в режиме тестирования.

Открытие омского «Гагарин Молла» запланировали на февраль 2025 года
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#Екатерина Тараленко#Новинки#Омск#Омская область#Магазин#Развлечения#Жители#Ресторан#Новости#Бар#Открытие#Пространство#Досуг#Кофе#Чай
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