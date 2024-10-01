Быстрее, чем инфляция. Почему в России значительно вырастут тарифы на «коммуналку»

При этом прогнозируемая властями инфляция, как сообщают «Новые известия», в последующие годы сильно меньше: в 2025-м — 4,5%. И обычно тарифы росли как раз примерно на уровень инфляции. Однако в прогнозе утверждается, что на услуги ЖКХ влияет подорожание электроэнергии и газа, при чем электроэнергия также зависит от роста цены на газ. Последний же 100% вырастет в цене: нужно обеспечивать надежность поставок природного газа потребителям и продолжать программы соцгазификации.