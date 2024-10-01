Быстрее, чем инфляция. Почему в России значительно вырастут тарифы на «коммуналку»

Posted 1 октября, 10:40
Published 1 октября, 10:40
Modified 1 октября, 10:42
Updated 1 октября, 10:42
Россиян предупреждают: скоро они опять будут вынуждены раскошелиться из-за повышения тарифов на услуги ЖКХ. Такие выводы можно сделать, ознакомившись с проектом федерального бюджета на 2025–2027 годы, который правительство внесло в Госдуму. Если говорить о цифрах, то:
При этом прогнозируемая властями инфляция, как сообщают «Новые известия», в последующие годы сильно меньше: в 2025-м — 4,5%. И обычно тарифы росли как раз примерно на уровень инфляции. Однако в прогнозе утверждается, что на услуги ЖКХ влияет подорожание электроэнергии и газа, при чем электроэнергия также зависит от роста цены на газ. Последний же 100% вырастет в цене: нужно обеспечивать надежность поставок природного газа потребителям и продолжать программы соцгазификации.
Для сравнения в первом квартале 2024-го в Москве в среднем за услуги ЖКХ платят 4382 рубля. В июле следующего года средний чек составит уже 5443 рублей. И это по самым оптимистичным прогнозам.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что Омская область заняла 61-ю строчку среди российских регионов по доле расходов на коммунальные услуги. В 2023 году жители региона в среднем отдавали за коммуналку 4861,1 рубль.
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