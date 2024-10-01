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Posted 1 октября, 10:40

Published 1 октября, 10:40

Modified 1 октября, 10:42

Updated 1 октября, 10:42

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Быстрее, чем инфляция. Почему в России значительно вырастут тарифы на «коммуналку»

1 октября 2024, 10:40
Фото: 1MI
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Россиян предупредили о мощном росте тарифов на коммунальные услуги

Согласно проекту федеральному бюджета на 2025–2027 годы, в последующие годы значительно подорожают услуги ЖКХ. На сколько и почему — рассказываем в материале Города55.

Россиян предупреждают: скоро они опять будут вынуждены раскошелиться из-за повышения тарифов на услуги ЖКХ. Такие выводы можно сделать, ознакомившись с проектом федерального бюджета на 2025–2027 годы, который правительство внесло в Госдуму. Если говорить о цифрах, то:

  • В 2025 году — подорожание услуг ЖКХ составит в среднем 11,9%, в том числе электроэнергия — на 12,6%, газ — на 10,3%;
  • В 2026-м — рост на 5,4%;
  • В 2027 — рост на 4,8%.

При этом прогнозируемая властями инфляция, как сообщают «Новые известия», в последующие годы сильно меньше: в 2025-м — 4,5%. И обычно тарифы росли как раз примерно на уровень инфляции. Однако в прогнозе утверждается, что на услуги ЖКХ влияет подорожание электроэнергии и газа, при чем электроэнергия также зависит от роста цены на газ. Последний же 100% вырастет в цене: нужно обеспечивать надежность поставок природного газа потребителям и продолжать программы соцгазификации.

Для сравнения в первом квартале 2024-го в Москве в среднем за услуги ЖКХ платят 4382 рубля. В июле следующего года средний чек составит уже 5443 рублей. И это по самым оптимистичным прогнозам.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что Омская область заняла 61-ю строчку среди российских регионов по доле расходов на коммунальные услуги. В 2023 году жители региона в среднем отдавали за коммуналку 4861,1 рубль.

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#Юлия Истомина#Общество#ЖКХ#Омск#Омская область#Россия#Тарифы#Коммунальные услуги#Рост цен#Новости#Коммуналка#Подорожание
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