Начало конца? Семейная ипотека становится все более недоступной для россиян

Когда в России закрыли программу ипотеки с господдержкой под 8%, люди стали покупать меньше новых квартир. В сентябре 2024-го банки выдали на 59% меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Цифра по стране даже не достигла 100 тысяч займов.