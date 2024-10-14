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Posted 14 октября, 10:18

Published 14 октября, 10:18

Modified 14 октября, 10:20

Updated 14 октября, 10:20

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Начало конца? Семейная ипотека становится все более недоступной для россиян

14 октября 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
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Россиянам, желающим оформить семейную ипотеку, озвучили катастрофические новости

Банки продолжают увеличивать минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 50%. Как это повлияет на рынок недвижимости, и ждет ли его теперь обрушение — рассказываем в материале.

Ситуация с ипотечными кредитами в нашей стране остается нестабильной. Банки, как сообщают «Новые известия», поднимают первоначальный взнос до 50% (так уже, например, поступили Альфа-Банк и ВТБ), не исключено, что жилищный рынок из-за недоступности в итоге претерпит изменения.

Когда в России закрыли программу ипотеки с господдержкой под 8%, люди стали покупать меньше новых квартир. В сентябре 2024-го банки выдали на 59% меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Цифра по стране даже не достигла 100 тысяч займов.

Недоступной ипотека становится и для молодых семей с детьми. На них, как выяснилось, у государства нет денег. Осенью банки исчерпали лимиты, поэтому заемщики, рассчитывающие оформить семейную ипотеку, стали слышать отказы. На прошлой неделе банки получили последние 140 млрд рублей поддержки. По оценкам экспертов, их хватит только на месяц.

Ипотека становится настолько дорогой, что позволить себе ее могут лишь единицы. Далеко не каждая семья готова взять 5 млн рублей на 25 лет и ежемесячно отдавать около 52 тысяч рублей, переплачивая миллионы.

В итоге людям в качестве выхода советуют изучать предложения малых банков, которые работают в жесткой конкуренции, переезжать в другие города в поисках дешевой вторички либо присматриваться к маломерным апартаментам и гаражам.

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#Юлия Истомина#Общество#Экономика#Недвижимость#Омская область#Россия#Ипотека#Банк#Новости#Ключевая ставка#Покупка жилья#Семейная ипотека
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