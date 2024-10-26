Поселения Омского района подвели октябрьские итоги в работе с детьми и молодежью

Не менее интересный месяц выдался и у учеников Иртышской СОШ, где состоялся Урок мужества, проведенный для учеников 5 класса. Главным гостем этого мероприятия стал участник специальной военной операции — Иван Сергеевич С. поделился с ребятами своим боевым опытом историями с передовой. Школьники, конечно же, поблагодарили гостя за его мужество и героизм, которые он проявляет, защищая Родину и после урока устроили для бойца настоящую экскурсию по своей школе, продемонстрировав картинную галерею «Связь поколений — путь к победе!», стенды Героев России и Героев специальной военной операции, а также цех по шитью салфеток для сухого душа.