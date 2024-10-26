Поселения Омского района подвели октябрьские итоги в работе с детьми и молодежью

Posted 26 октября, 07:00
Published 26 октября, 07:00
Modified 26 октября, 07:00
Updated 26 октября, 07:00
Некоторыми успехами отделов по работе с детьми и молодежью поделились в пресс-службе администрации Омского муниципального района: за октябрь профильным специалистам удалось сделать действительно многое.
Например, представители Лузинского отдела по работе с детьми и молодежью поделились итогами уроков здоровья и финансовой грамотности для местных ребят. Первое мероприятие, получившее название «Ориентир — ЗОЖ» удалось провести при поддержке волонтеров из отряда «Энергия». В ходе такого комбинированного занятия участники не только посоревновались в знаниях о здоровье, спорте и полезных привычках, но и наверняка приобрели множество полезных компетенций.
Чуть раньше, в Лузино, специалисты отдела МКУ «ЦРДМ» провели для школьников уроки финансовой грамотности «В мире финансов» — это мероприятие также состоялось в формате небольшого товарищеского состязания: участники разделились на команды и выполняли самые разные задания, знакомящие их со «взрослым» миром денег и обязательств. Но, разумеется, больше всего вопросов у ребят возникло в контексте самых актуальных тем — как правильно экономить и расходовать.
Тем временем в Ачаирском поселении состоялся эко — субботник «Мой край родной!». Полезное и важное мероприятие удалось осуществить благодаря поддержке активистов — волонтеров местного отряда «Добрые Ручки».
«Вместе мы сделали много полезного для нашей природы: убрали мусор, привели в порядок общественные территории. Благодаря усилиям наших ребят, наше поселение стало еще чище и красивее!»— привели в администрации слова одного из организаторов субботника.
Не менее важной, но не самой приятной теме, уделили внимание специалисты по работе с детьми и молодежью в Омском поселении — там в местной школе был проведен классный час на тему «Буллинг и его профилактика».
Главной целью мероприятия стало формирование адекватной самооценки личности учащегося и его поведения — а для этого ребят познакомили с самим понятием «буллинг» и наиболее распространенными особенностями детей, которые, к сожалению, иногда становятся как «преследователями», так и жертвами. Кроме того, важной частью классного часа стала выработка навыков поведения при столкновении с подобным преследованием. Но вместе с тем ребята стали и участниками нескольких полезных активностей: игры «Волна дружбы» и упражнения «Грецкий орех», что в дальнейшем может помочь исключить возникновение неприятных ситуаций.
Не менее интересный месяц выдался и у учеников Иртышской СОШ, где состоялся Урок мужества, проведенный для учеников 5 класса. Главным гостем этого мероприятия стал участник специальной военной операции — Иван Сергеевич С. поделился с ребятами своим боевым опытом историями с передовой. Школьники, конечно же, поблагодарили гостя за его мужество и героизм, которые он проявляет, защищая Родину и после урока устроили для бойца настоящую экскурсию по своей школе, продемонстрировав картинную галерею «Связь поколений — путь к победе!», стенды Героев России и Героев специальной военной операции, а также цех по шитью салфеток для сухого душа.
Но не стоит думать, что все внимание специалистов уделяется исключительно младшим классам — со старшеклассниками тоже ведут активную работу с серьезным заделом на будущее. Например, ученики старших классов Лузинской СОШ №1 продолжают узнавать все самое интересное о различных профессиях — в этом им помогают программы всероссийского классного часа «Профессионалитет: ты в хорошей компании», в рамках которых подростки посещают промышленные компании, автосервисы, заводы и лаборатории, встречаются с представителями предприятий, входящих в состав образовательных кластеров, на площадках работодателей.
К примеру — недавно для старшеклассников была организована экскурсия на предприятия компании «Омскдизель», которая началась с производственной площадки дивизиона сельскохозяйственной техники. Ребята своими глазами увидели работу отделов по продаже сельхозтехники и запасных частей, и более того, побывали в сервисной службе — а это мобильные сервисные бригады и стационарный сервис, оснащенные по последнему слову техники.
Зрелищную демонстрацию хорошо дополнил и подробный рассказ специалистов предприятия о тонкостях будущей профессии, а последующее «обследование» новой техники — вплоть до личной оценки комфортабельности кабин тракторов, точно никого не оставило равнодушным.
В Покровской школе также уделяют большое внимание профориентации своих учеников — там состоялся урок «Россия — мои горизонты!». Главной темой обсуждения стали профессии в пищевой промышленности, а у учеников состоялось подробное знакомство с перспективами самореализации в данной сфере труда: от рассказа о некоторых актуальных профессиях и до вариантов получения образования.
Кроме того, при содействии специалистов по работе с детьми и молодежью для многих школьников начался новый взросления: в Ключевской школе состоялось посвящение в ряды Юнармейцев. 12 учеников этого учебного заведения стали членами всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения — на торжественном мероприятии для них организовали мастер-классы по сборке и разборке автомата, стрелковые упражнения в электронном тире, интеллектуальные игры, а также занятия по строевой подготовке.
Как и многие другие районные учреждения образования Омского муниципального района, Покрово-Иртышская школа продолжает оказывать помощь своим землякам, находящимся в зоне специальной военной операции: дети, учителя и другие сотрудники учреждения своими руками создают незаменимые для бойцов окопные свечи, способные не только дарить свет, но и создавать необходимый комфорт — тепло, готовку пищи и сушку вещей. К слову, одна из последних партий окопных свечей уже была направлена военнослужащим — в составе гуманитарного конвоя.