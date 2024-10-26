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Posted 26 октября, 07:00

Published 26 октября, 07:00

Modified 26 октября, 07:00

Updated 26 октября, 07:00

иллюстрация

Поселения Омского района подвели октябрьские итоги в работе с детьми и молодежью

26 октября 2024, 07:00
Фото: Пресс-служба администрации Омского муниципального района
иллюстрация
Октябрь для специалистов по работе с молодежью в поселениях Омского муниципального района выдался особенно активным — учебный год в самом разгаре, но, кроме новых знаний, школьникам стараются дать полезные навыки и приобщить к полезным активностям.

Некоторыми успехами отделов по работе с детьми и молодежью поделились в пресс-службе администрации Омского муниципального района: за октябрь профильным специалистам удалось сделать действительно многое.

Например, представители Лузинского отдела по работе с детьми и молодежью поделились итогами уроков здоровья и финансовой грамотности для местных ребят. Первое мероприятие, получившее название «Ориентир — ЗОЖ» удалось провести при поддержке волонтеров из отряда «Энергия». В ходе такого комбинированного занятия участники не только посоревновались в знаниях о здоровье, спорте и полезных привычках, но и наверняка приобрели множество полезных компетенций.

Чуть раньше, в Лузино, специалисты отдела МКУ «ЦРДМ» провели для школьников уроки финансовой грамотности «В мире финансов» — это мероприятие также состоялось в формате небольшого товарищеского состязания: участники разделились на команды и выполняли самые разные задания, знакомящие их со «взрослым» миром денег и обязательств. Но, разумеется, больше всего вопросов у ребят возникло в контексте самых актуальных тем — как правильно экономить и расходовать.

Тем временем в Ачаирском поселении состоялся эко — субботник «Мой край родной!». Полезное и важное мероприятие удалось осуществить благодаря поддержке активистов — волонтеров местного отряда «Добрые Ручки».

«Вместе мы сделали много полезного для нашей природы: убрали мусор, привели в порядок общественные территории. Благодаря усилиям наших ребят, наше поселение стало еще чище и красивее!»— привели в администрации слова одного из организаторов субботника.

Не менее важной, но не самой приятной теме, уделили внимание специалисты по работе с детьми и молодежью в Омском поселении — там в местной школе был проведен классный час на тему «Буллинг и его профилактика».

Главной целью мероприятия стало формирование адекватной самооценки личности учащегося и его поведения — а для этого ребят познакомили с самим понятием «буллинг» и наиболее распространенными особенностями детей, которые, к сожалению, иногда становятся как «преследователями», так и жертвами. Кроме того, важной частью классного часа стала выработка навыков поведения при столкновении с подобным преследованием. Но вместе с тем ребята стали и участниками нескольких полезных активностей: игры «Волна дружбы» и упражнения «Грецкий орех», что в дальнейшем может помочь исключить возникновение неприятных ситуаций.

Не менее интересный месяц выдался и у учеников Иртышской СОШ, где состоялся Урок мужества, проведенный для учеников 5 класса. Главным гостем этого мероприятия стал участник специальной военной операции — Иван Сергеевич С. поделился с ребятами своим боевым опытом историями с передовой. Школьники, конечно же, поблагодарили гостя за его мужество и героизм, которые он проявляет, защищая Родину и после урока устроили для бойца настоящую экскурсию по своей школе, продемонстрировав картинную галерею «Связь поколений — путь к победе!», стенды Героев России и Героев специальной военной операции, а также цех по шитью салфеток для сухого душа.

Кадры с «Урока мужества», состоявшегося в Иртышской СОШКадры с «Урока мужества», состоявшегося в Иртышской СОШ
Кадры с "Урока мужества", состоявшегося в Иртышской СОШКадры с "Урока мужества", состоявшегося в Иртышской СОШ
Кадры с «Урока мужества», состоявшегося в Иртышской СОШКадры с «Урока мужества», состоявшегося в Иртышской СОШ
Кадры с «Урока мужества», состоявшегося в Иртышской СОШ. Фото: Пресс-служба администрации Омского муниципального района

Но не стоит думать, что все внимание специалистов уделяется исключительно младшим классам — со старшеклассниками тоже ведут активную работу с серьезным заделом на будущее. Например, ученики старших классов Лузинской СОШ №1 продолжают узнавать все самое интересное о различных профессиях — в этом им помогают программы всероссийского классного часа «Профессионалитет: ты в хорошей компании», в рамках которых подростки посещают промышленные компании, автосервисы, заводы и лаборатории, встречаются с представителями предприятий, входящих в состав образовательных кластеров, на площадках работодателей.

К примеру — недавно для старшеклассников была организована экскурсия на предприятия компании «Омскдизель», которая началась с производственной площадки дивизиона сельскохозяйственной техники. Ребята своими глазами увидели работу отделов по продаже сельхозтехники и запасных частей, и более того, побывали в сервисной службе — а это мобильные сервисные бригады и стационарный сервис, оснащенные по последнему слову техники.

Зрелищную демонстрацию хорошо дополнил и подробный рассказ специалистов предприятия о тонкостях будущей профессии, а последующее «обследование» новой техники — вплоть до личной оценки комфортабельности кабин тракторов, точно никого не оставило равнодушным.

Ребята с удовольствием познакомились с тяжелой техникойРебята с удовольствием познакомились с тяжелой техникой
Ребята с удовольствием познакомились с тяжелой техникой. Фото: Пресс-служба администрации Омского муниципального района

В Покровской школе также уделяют большое внимание профориентации своих учеников — там состоялся урок «Россия — мои горизонты!». Главной темой обсуждения стали профессии в пищевой промышленности, а у учеников состоялось подробное знакомство с перспективами самореализации в данной сфере труда: от рассказа о некоторых актуальных профессиях и до вариантов получения образования.

Кроме того, при содействии специалистов по работе с детьми и молодежью для многих школьников начался новый взросления: в Ключевской школе состоялось посвящение в ряды Юнармейцев. 12 учеников этого учебного заведения стали членами всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения — на торжественном мероприятии для них организовали мастер-классы по сборке и разборке автомата, стрелковые упражнения в электронном тире, интеллектуальные игры, а также занятия по строевой подготовке.

12 учеников Ключевской школы стали новыми участниками движения «Юнармия»12 учеников Ключевской школы стали новыми участниками движения «Юнармия»
12 учеников Ключевской школы стали новыми участниками движения «Юнармия». Фото: Пресс-служба администрации Омского муниципального района

Как и многие другие районные учреждения образования Омского муниципального района, Покрово-Иртышская школа продолжает оказывать помощь своим землякам, находящимся в зоне специальной военной операции: дети, учителя и другие сотрудники учреждения своими руками создают незаменимые для бойцов окопные свечи, способные не только дарить свет, но и создавать необходимый комфорт — тепло, готовку пищи и сушку вещей. К слову, одна из последних партий окопных свечей уже была направлена военнослужащим — в составе гуманитарного конвоя.

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#Илья Скобин#Общество#Здоровье#Экология#Образование#Омск#Молодежь#Дети#Финансовая грамотность#Юнармия#Новости#Район#Профориентация
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