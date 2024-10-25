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Posted 25 октября, 10:30

Published 25 октября, 10:30

Modified 25 октября, 10:34

Updated 25 октября, 10:34

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун поразила всех фотографией своего сына

25 октября 2024, 10:30
Фото: celebritykind.com
Риз Уизерспун
Звезда американского кино опубликовала фото со своим сыном в соцсети, поклонники восхитились его красотой.

Голливудская актриса Риз Уизерспун поздравила сына Дикона с 21-летием в своих социальных сетях. К публикации звезда прикрепила их совместную фотографию и добавила трогательную подпись.

«Не могу поверить, что этому удивительному молодому человеку исполняется 21 год! С днем рождения, Дикон. Ты появился в моей жизни, чтобы принести мне радость, мудрость и столько любви. Ты озаряешь мою жизнь своей прекрасной душой! Я тебя так люблю», — написала Риз Уизерспун.
Фото: Соцсети Риз Уизерспун

Пользователи сети восхитились внешностью сына знаменитости и в один голос начали утверждать, что Дикон очень красив и сильно похож на мать.

«Боже, какой красавчик»
«Копия матери»
«Да он твой двойник»
«Потрясающий мужчина вырос»
«Красавец, весь в мать»
«Оу, очень привлекательный», — написали в комментариях под публикацией поклонники.
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Риз Уизерспун родилась 22 марта 1976 года в Новом Орлеане. Мировая популярность пришла к актрисе после ролей в драме «Жестокие игры», триллере «Американский психопат» и комедии «Блондинка в законе». В 23 года Риз впервые стала матерью, она родила дочь Аву от коллеги Райана Филлиппа, а 23 октября 2003 на свет появился мальчик Дикон. Однако дети не смогли скрепить брак и скоро супруги расстались, сохранив при этом теплые отношения.

В 2011 году Уизерспун вышла замуж за агента Джима Тота, у них также есть общий ребенок — сын Теннеси. В 2023 году пара объявила о разводе с супругом после 12 лет брака.

Источник: Газета.ру

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#Анастасия Баянова#Развлечения#Новости#КЦ
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