Риз Уизерспун поразила всех фотографией своего сына

Риз Уизерспун родилась 22 марта 1976 года в Новом Орлеане. Мировая популярность пришла к актрисе после ролей в драме «Жестокие игры», триллере «Американский психопат» и комедии «Блондинка в законе». В 23 года Риз впервые стала матерью, она родила дочь Аву от коллеги Райана Филлиппа, а 23 октября 2003 на свет появился мальчик Дикон. Однако дети не смогли скрепить брак и скоро супруги расстались, сохранив при этом теплые отношения.