Риз Уизерспун поразила всех фотографией своего сына

Posted 25 октября, 10:30
Published 25 октября, 10:30
Modified 25 октября, 10:34
Updated 25 октября, 10:34
Голливудская актриса Риз Уизерспун поздравила сына Дикона с 21-летием в своих социальных сетях. К публикации звезда прикрепила их совместную фотографию и добавила трогательную подпись.
«Не могу поверить, что этому удивительному молодому человеку исполняется 21 год! С днем рождения, Дикон. Ты появился в моей жизни, чтобы принести мне радость, мудрость и столько любви. Ты озаряешь мою жизнь своей прекрасной душой! Я тебя так люблю», — написала Риз Уизерспун.
Пользователи сети восхитились внешностью сына знаменитости и в один голос начали утверждать, что Дикон очень красив и сильно похож на мать.
«Боже, какой красавчик»
«Копия матери»
«Да он твой двойник»
«Потрясающий мужчина вырос»
«Красавец, весь в мать»
«Оу, очень привлекательный», — написали в комментариях под публикацией поклонники.
Риз Уизерспун родилась 22 марта 1976 года в Новом Орлеане. Мировая популярность пришла к актрисе после ролей в драме «Жестокие игры», триллере «Американский психопат» и комедии «Блондинка в законе». В 23 года Риз впервые стала матерью, она родила дочь Аву от коллеги Райана Филлиппа, а 23 октября 2003 на свет появился мальчик Дикон. Однако дети не смогли скрепить брак и скоро супруги расстались, сохранив при этом теплые отношения.
В 2011 году Уизерспун вышла замуж за агента Джима Тота, у них также есть общий ребенок — сын Теннеси. В 2023 году пара объявила о разводе с супругом после 12 лет брака.
Источник: Газета.ру