Деми Мур рассказала о состоянии больного деменцией Брюса Уиллиса

Posted 15 октября, 10:53
Published 15 октября, 10:53
Modified 15 октября, 18:56
Updated 15 октября, 18:56
Актриса и модель Деми Мур поделилась с общественностью новостями о бывшем муже Брюсе Уиллисе, который продолжает бороться с тяжелой болезнью — деменцией. О состоянии актера Мур рассказала во время посещения Международного кинофестиваля в Хэмптоне несколько дней назад.
«Болезнь — это болезнь. Я думаю, что нужно постараться просто принять то, что это такое. Сейчас он (Брюс Уиллис — прим. ред.) находится в стабильном состоянии», — передает слова актрисы People.
После новости о состоянии бывшего супруга Деми Мур также дала несколько советов людям, чьи близкие столкнулись с недугом. Актриса уверена, что нужно принимать родных с деменцией такими, какими они являются сейчас, а не держаться за прошлые воспоминания.
«Я всегда призываю принимать их такими, какими они есть в данный момент. Если вы держитесь за то, что было когда-то, я думаю, что это не приведет ни к чему хорошему», — добавила Мур.
Напомним, что Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты 13 лет, с 1987 по 2000 год, у них есть трое дочерей: 36-летняя Румер, 33-летняя Скаут и 30-летняя Таллула.
После развода звездная пара сохранила дружеские отношения, именно поэтому когда Деми Мур узнала, что бывший супруг болен, пообещала оставаться рядом с ним «до конца». Несколько дней назад она навестила Уиллиса вместе с внучкой Луеттой.
Впервые информация о болезни Брюса появилась в сети в 2022 году, об этом рассказали родные актера. Все началось с афазии — расстройства, поражающего речь и влияющего на понимание обращенной. Позже, в 2023 году, жена Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис объявила, что ему поставили диагноз лобно-височная дегенерация (ЛВД).