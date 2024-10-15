Деми Мур рассказала о состоянии больного деменцией Брюса Уиллиса

Впервые информация о болезни Брюса появилась в сети в 2022 году, об этом рассказали родные актера. Все началось с афазии — расстройства, поражающего речь и влияющего на понимание обращенной. Позже, в 2023 году, жена Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис объявила, что ему поставили диагноз лобно-височная дегенерация (ЛВД).