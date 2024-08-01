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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Иллюстрация

Маленький «ястреб». У нападающего «Авангарда» Беляева родился сын

1 августа 2024, 07:34
Фото: 1MI
Иллюстрация

У нападающего омского «Авангарда» Михаила Беляева родился ребенок

Мальчика назвали Александром.

У нападающего омского «Авангарда» Михаила Беляева и его жены Виктории родился сын. Об этом сегодня, 1 августа, рассказали в хоккейном клубе. Мальчику дали имя Александр.

«От всей души поздравляем Михаила и Викторию Беляевых с рождением сына! Назвали Александром, рост 53 сантиметра, вес 3800 граммов. Добро пожаловать в нашу большую семью!» — сообщили в соцсетях хоккейного клуба.

Михаил Беляев пришел в команду в прошлом сезоне, а ранее выступал за ярославский «Локомотив». В январе с хоккеистом продлили контракт на два сезона.

Месяц назад в семье голкипера Михаила Бердина также произошло пополнение. У вратаря и его жены Анастасии родился сын Иван.

Маленький «ястреб». У голкипера омского «Авангарда» родился сын
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Рождение#Локомотив#Михаил Беляев
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