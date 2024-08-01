Маленький «ястреб». У нападающего «Авангарда» Беляева родился сын

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
У нападающего омского «Авангарда» Михаила Беляева и его жены Виктории родился сын. Об этом сегодня, 1 августа, рассказали в хоккейном клубе. Мальчику дали имя Александр.
«От всей души поздравляем Михаила и Викторию Беляевых с рождением сына! Назвали Александром, рост 53 сантиметра, вес 3800 граммов. Добро пожаловать в нашу большую семью!» — сообщили в соцсетях хоккейного клуба.
Михаил Беляев пришел в команду в прошлом сезоне, а ранее выступал за ярославский «Локомотив». В январе с хоккеистом продлили контракт на два сезона.
Месяц назад в семье голкипера Михаила Бердина также произошло пополнение. У вратаря и его жены Анастасии родился сын Иван.