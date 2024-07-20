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Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Новым куратором внутренней политики Омской области стал Егор Горбатенко

Слухи подтвердились. Новым куратором внутренней политики региона стал Егор Горбатенко

20 июля 2024, 03:42
Фото: 1MI

Новым куратором внутренней политики Омской области стал Егор Горбатенко

Сегодня утром Виталий Хоценко анонсировал нового куратора внутренней политики Омской области, им стал его помощник Егор Горбатенко.

Информация о том, что помощник губернатора Егор Горбатенко согласован на должность куратора внутренней политики региона в Администрации президента появилась еще месяц назад, однако тогда она не имела официального подтверждения. Сегодня же о назначении объявил губернатор Виталий Хоценко.

Помимо курирования внутренней политики, Горбатенко будет исполнять обязанности зампредседателя правительства, курировать молодежную политику и спорт.

Олег Заремба, который ранее занимал эту должность, теперь будет отвечать за взаимодействие региона с министерством обороны России и военно-промышленным комплексом на посту советника губернатора.

В правительстве Омской области появится новый куратор внутренней политики
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