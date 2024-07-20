Слухи подтвердились. Новым куратором внутренней политики региона стал Егор Горбатенко

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Информация о том, что помощник губернатора Егор Горбатенко согласован на должность куратора внутренней политики региона в Администрации президента появилась еще месяц назад, однако тогда она не имела официального подтверждения. Сегодня же о назначении объявил губернатор Виталий Хоценко.
Помимо курирования внутренней политики, Горбатенко будет исполнять обязанности зампредседателя правительства, курировать молодежную политику и спорт.
Олег Заремба, который ранее занимал эту должность, теперь будет отвечать за взаимодействие региона с министерством обороны России и военно-промышленным комплексом на посту советника губернатора.