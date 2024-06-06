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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Иллюстрация

Заместитель губернатора Омской области Олег Заремба уйдет в отставку

6 июня 2024, 09:32
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
В правительство Омской области Заремба перешел еще в январе 2022 года.

Городу55 стало известно, что из правительства Омской области уходит заместитель губернатора Олег Заремба. Причины его увольнения пока не озвучиваются. Его место может занять помощник губернатора Егор Горбатенко. В декабре прошлого года его наградили за подготовку и проведение выборов.

Напомним, что Заремба перешел на работу в правительство еще в январе 2022 года при Александре Буркове, который занимал в тот момент пост губернатора Омской области. Тогда Заремба сразу стал замгубернатора и руководителем министерства региональной политики и массовых коммуникаций.

В последнем рейтинге влиятельных омичей Олег Заремба занял 10 место. После смены власти видимое влияние вице-губернатора начало ослабевать.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Политика#Омск#Омская область#Правительство Омской области#Чиновники#Отставка#Правительство#Новости#Олег Заремба
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