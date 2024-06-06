Заместитель губернатора Омской области Олег Заремба уйдет в отставку

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Городу55 стало известно, что из правительства Омской области уходит заместитель губернатора Олег Заремба. Причины его увольнения пока не озвучиваются. Его место может занять помощник губернатора Егор Горбатенко. В декабре прошлого года его наградили за подготовку и проведение выборов.
Напомним, что Заремба перешел на работу в правительство еще в январе 2022 года при Александре Буркове, который занимал в тот момент пост губернатора Омской области. Тогда Заремба сразу стал замгубернатора и руководителем министерства региональной политики и массовых коммуникаций.
В последнем рейтинге влиятельных омичей Олег Заремба занял 10 место. После смены власти видимое влияние вице-губернатора начало ослабевать.