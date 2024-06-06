Заместитель губернатора Омской области Олег Заремба уйдет в отставку

Напомним, что Заремба перешел на работу в правительство еще в январе 2022 года при Александре Буркове, который занимал в тот момент пост губернатора Омской области. Тогда Заремба сразу стал замгубернатора и руководителем министерства региональной политики и массовых коммуникаций.