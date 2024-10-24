Рэперу Гуфу грозит срок за хранение наркотиков

Posted 24 октября, 08:44
Published 24 октября, 08:44
Modified 24 октября, 19:13
Updated 24 октября, 19:13
Вчера рэпера Гуфа арестовали из-за дебоша в бане, где он отдыхал со своими друзьями. По информации Mash, исполнитель арендовал помещение на два часа, но потом решил, что времени мало и захотел продлить аренду еще на три часа. Кроме того, Алексей Долматов попросил отключить камеры видеонаблюдения и предлагал деньги за то, что из остальных частей банного комплекса «уберут» посторонних.
Когда настало время платить за услуги, Гуф отказался, из-за чего случилась ссора с администратором бани. Девушка вызвала к несговорчивым гостям управляющую, а та взяла с собой брата. Позже мужчины оказались на улице, началась драка. Предположительно, исполнитель ударил мужчину в ухо и забрал телефон, так как тот пытался снимать.
После ухода гостей сотрудники бани обнаружили следы белого порошка на столе, где собирались Гуф и компания. Если экспертиза подтвердит, что это вещество имеет в составе наркотики, рэперу и его друзьям будет грозить уголовное наказание. При этом, со слов сотрудников комплекса, ночью музыкант употреблял запрещенные вещества сам и предлагал их администратору комплекса.
Напомним, что несколько дней назад дети американского рэпера Пи Дидди обратились к пользователям сети с совместным письмом. В нем они заявили, что их отец ни в чем не виновен, а, а обвинения в социальных сетях — это не более чем «теории заговора».