Рэперу Гуфу грозит срок за хранение наркотиков

Вчера рэпера Гуфа арестовали из-за дебоша в бане, где он отдыхал со своими друзьями. По информации Mash, исполнитель арендовал помещение на два часа, но потом решил, что времени мало и захотел продлить аренду еще на три часа. Кроме того, Алексей Долматов попросил отключить камеры видеонаблюдения и предлагал деньги за то, что из остальных частей банного комплекса «уберут» посторонних.