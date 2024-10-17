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Posted 17 октября, 18:53

Published 17 октября, 18:53

Modified 17 октября, 19:17

Updated 17 октября, 19:17

Михаил Ефремов

Почти не говорит: состояние Михаила Ефремова в тюрьме резко ухудшилось

17 октября 2024, 18:53
Фото: championat.com
Михаил Ефремов
У 60-летнего актера обострилась болезнь легких, сейчас рассматривается возможность его выпуска по УДО.

Стало известно, что состояние здоровья Михаила Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП, резко ухудшилось. У актера обострилась хроническая болезнь легких, он находится под присмотром врачей и почти не разговаривает, пишет Shot со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ситуация может не кончиться обструктивной болезнью легких, есть риск развития у Ефремова дыхательной недостаточности, легочной инфекции, ломкости костей и нарушения работы сердца. Сейчас адвокаты актера готовят документы для его освобождения по УДО, однако из-за своего состояния заключенный не может говорить с ними.

Михаил ЕфремовМихаил Ефремов
Михаил Ефремов. Фото: sb.by

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом. Он ехал по Смоленской площади Москвы на своем автомобиле, в районе дома №3 он выехал на встречную полосу и влетел в «Ладу». В результате водитель последней — 57-лений Сергей Захаров — скончался в больнице от полученных травм.

Позже были проведены экспертизы, которые показали, что в момент аварии Ефремов был нетрезв. Спустя несколько дней на ютуб-канале актера появилось видео, в котором он признал вину и попросил прощения у родных погибшего водителя. Интересно, что потом в суде Михаил заявил о невиновности в совершении ДТП, а его адвокат и вовсе стоял на том, что в аварии участвовал не Ефремов, а его машина.

В результате разбирательств актера приговорили к 7,5 годам колонии.

Смертельное ДТП на Садовом кольцеСмертельное ДТП на Садовом кольце
Смертельное ДТП на Садовом кольце. Фото: РИА Новости

При этом Ефремов сможет выйти по УДО только в том случае, если уже отсидел минимальный срок для этого. Если же нет, то, как рассказала порталу «Лента.ру» член Совета по правам человека Ева Меркачева, не будут учтены ни болезни, ни любые другие обстоятельства.

«У нас закон четко прописывает, за какие преступления сколько нужно отсидеть, чтобы претендовать на УДО. Если человек не отсидит этот минимальный срок, то по УДО никто не отпустит. Если защита Ефремова будет подавать ходатайство на УДО, значит, срок для этого уже достаточный», — почеркнула эксперт.

Источник: Лента.ру

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