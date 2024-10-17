Почти не говорит: состояние Михаила Ефремова в тюрьме резко ухудшилось

Позже были проведены экспертизы, которые показали, что в момент аварии Ефремов был нетрезв. Спустя несколько дней на ютуб-канале актера появилось видео, в котором он признал вину и попросил прощения у родных погибшего водителя. Интересно, что потом в суде Михаил заявил о невиновности в совершении ДТП, а его адвокат и вовсе стоял на том, что в аварии участвовал не Ефремов, а его машина.