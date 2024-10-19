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Posted 19 октября, 12:56

Published 19 октября, 12:56

Modified 19 октября, 13:00

Updated 19 октября, 13:00

Житель Азовского района Омской области погиб в зоне СВО

Житель Азовского района Омской области погиб в зоне СВО

19 октября 2024, 12:56
Фото: 1MI
Александр Ковтун погиб на полях спецоперации 2 октября, прощание с ним состоится в следующий вторник.

2 октября в зоне СВО погиб житель села Березовка Азовского района Александр Ковтун. Прощание с ним состоится в следующий вторник, 22 октября, церемония начнется в 11:30 у местного Дома культуры.

Александр родился и вырос в селе Цветково. Те, кто знал его лично, отмечают, что он всегда был жизнерадостным и добрым. На спецоперацию он ушел добровольцем и занимал должность стрелка штурмового отделения.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Ковтуна.

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