Житель Азовского района Омской области погиб в зоне СВО

Posted 19 октября, 12:56
Published 19 октября, 12:56
Modified 19 октября, 13:00
Updated 19 октября, 13:00
2 октября в зоне СВО погиб житель села Березовка Азовского района Александр Ковтун. Прощание с ним состоится в следующий вторник, 22 октября, церемония начнется в 11:30 у местного Дома культуры.
Александр родился и вырос в селе Цветково. Те, кто знал его лично, отмечают, что он всегда был жизнерадостным и добрым. На спецоперацию он ушел добровольцем и занимал должность стрелка штурмового отделения.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Ковтуна.