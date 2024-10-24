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Posted 24 октября, 12:13

Published 24 октября, 12:13

Modified 24 октября, 20:05

Updated 24 октября, 20:05

Московский суд потребовал у актрисы Яны Трояновой* уплату крупного штрафа

Московский суд потребовал у актрисы Яны Трояновой* уплату крупного штрафа

24 октября 2024, 12:13
Фото: kp.ru
Актриса должна выпалить штраф в размере 80 000 рублей за неподачу отчетности.

Сегодня в замоскворецком суде Москвы рассмотрели два административных дела в отношении иноагента Яны Трояновой*. Актрису оштрафовали на 80 тысяч рублей за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Трояновой* назначено наказание в виде административного штрафа, по 40 тысяч рублей по каждому делу», — передает издание слова своего собеседника.
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Яну Троянову* признали иноагентом в ноябре 2023 года, она пыталась оспорить это решение, но дело завершилось неудачно. Согласно данным Минюста, актриса распространяла недостоверную информацию российской политике и представителях власти, выступала против СВО и сотрудничала со СМИ-иностранными агентами.

Напомним, что недавно завершились разбирательства по делу визажиста Арины Чумак и блогера Лерчек, суд проходил в Москве. Известно, что омичке Чумак не удалось получить желаемый миллион рублей компенсации от блогера, чьими услугами она оказалась недовольна. Причина в том, что Лерчек смогла доказать в суде, что продавала качественные услуги и предоставила документ о высшем образовании.

*Яна Троянова признана иностранным агентом и внесена в перечень террористов и экстремистов.

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#Анастасия Баянова#Развлечения#Новости#КЦ
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