Московский суд потребовал у актрисы Яны Трояновой* уплату крупного штрафа

Напомним, что недавно завершились разбирательства по делу визажиста Арины Чумак и блогера Лерчек, суд проходил в Москве. Известно, что омичке Чумак не удалось получить желаемый миллион рублей компенсации от блогера, чьими услугами она оказалась недовольна. Причина в том, что Лерчек смогла доказать в суде, что продавала качественные услуги и предоставила документ о высшем образовании.