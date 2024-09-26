Вместо миллиона. Визажист из Омска Арина Чумак отсудила у блогера 4 тысячи рублей

В суде омичка рассказала, что была недовольна качеством курсов по развитию бизнеса, которые продавала Лерчек. За четыре консультации Чумак заплатила 2 миллиона рублей. При этом после окончания каждой из двух лекций она подписывала бумагу, что не имеет претензий, а потому вернуть деньги по закону не представлялось возможным.