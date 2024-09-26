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Posted 26 сентября, 14:55

Published 26 сентября, 14:55

Modified 26 сентября, 14:58

Updated 26 сентября, 14:58

Визажист из Омска Арина Чумак отсудила у блогера Лерчек 4 тысячи рублей

Вместо миллиона. Визажист из Омска Арина Чумак отсудила у блогера 4 тысячи рублей

26 сентября 2024, 14:55
Фото: 1MI

Визажист из Омска Арина Чумак отсудила у блогера Лерчек 4 тысячи рублей

Завершились разбирательства по делу визажиста Арины Чумак и блогера Лерчек, информация об этом появилось на сайте арбитражного суда Москвы.

В арбитражном суде Москвы завершились разбирательства по делу омского визажиста Арины Чумак. Она отсудила у блогера Лерчек 4 196 рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами — вместо 800 000, на которые изначально рассчитывала.

В суде омичка рассказала, что была недовольна качеством курсов по развитию бизнеса, которые продавала Лерчек. За четыре консультации Чумак заплатила 2 миллиона рублей. При этом после окончания каждой из двух лекций она подписывала бумагу, что не имеет претензий, а потому вернуть деньги по закону не представлялось возможным.

Суд не подтвердил, что Лерчек незаконно обогатилась за счет визажиста. Кроме того, блогер доказала, что продавала качественные услуги и предоставила суду документ о высшем образовании.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Суд#Компенсация#Новости
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